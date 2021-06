CRUEL Summer a captivé les téléspectateurs avec son histoire d’enlèvement, de mystère et de tromperie.

Mais toutes les bonnes choses ont une fin, avec la finale de la saison pas loin.

3 Cruel Summer a eu les téléspectateurs saisis Crédit : Getty

Combien y a-t-il d’épisodes de Cruel Summer ?

Été cruel nous a saisis depuis sa première diffusion en avril 2021.

Il y a 10 épisodes au total de cette série.

Vous pouvez regarder la finale de la saison ce mardi (15 juin 2021) à 22 h HE/19 h HP sur Freeform.

Vous pouvez rattraper les épisodes passés sur Freeform.com

3 Les fans ne savent pas qui croire – Kate ou Jeanette Crédit : Getty

Comment se terminera Cruel Summer ?

AVERTISSEMENT : contient des spoilers mineurs de Cruel Summer

La finale de la saison n’a pas encore été diffusée, on ne sait donc pas encore dans quelle direction l’émission ira.

Cruel Summer est raconté dans un point de vue partagé entre Kate Wallis et Jeanette Turner, joué par Olivia Holt et Chiara Aurelia, détaillant ce qui s’est passé entre 1993 et ​​1995.

L’émission suit l’histoire de l’enlèvement de Kate et de Jeanette accusée par elle de savoir où elle était tout le temps et de ne pas l’avoir signalé.

Pour le moment, les fans sont divisés sur qui croire – Kate ou Jeanette.

La série devrait enfin nous permettre de découvrir ce qui s’est VRAIMENT passé, ainsi que l’insaisissable Annabel.

3 Les téléspectateurs veulent savoir s’il y aura une saison 2 de Cruel Summer Crédit : Getty

Y aura-t-il une saison Cruel Summer 2 ?

Malheureusement pour les fans, Cruel Summer n’a reçu le feu vert que pour sa première saison jusqu’à présent, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a aucune chance que nous voyions une annonce de la saison 2 bientôt.

Comme la plupart des émissions, les nouvelles d’une deuxième série dépendent de la performance de l’émission lors de sa première saison.

Si le mystère n’a pas été complètement résolu d’ici la fin de cette saison, il est possible que nous voyions l’histoire continuer à se dérouler dans les saisons à venir.

Il est également possible que nous voyions l’histoire se poursuivre avec le même casting dans une période différente.

S’il choisit d’adopter une méthode de narration de style anthologie, il est probable que nous verrons de nouveaux mystères se dévoiler au cours des saisons suivantes.