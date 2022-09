Combien y a-t-il d’épisodes dans le drame de la BBC Crossfire ?

KEELEY Hawes a fait un retour triomphal à la BBC avec son drame Crossfire.

Dans le thriller de BBC One, elle incarne une femme en vacances avec sa famille, dont la vie est alors bouleversée lorsque des hommes armés ouvrent soudainement le feu.

Keeley Hawes joue dans le drame de la BBC Crossfire[/caption]

Combien y a-t-il d’épisodes dans Crossfire ?

Créé et écrit par Louise Doughty, Crossfire se déroule dans un luxueux complexe des îles Canaries.

L’émission dure trois épisodes d’une heure sur BBC One.

Il est diffusé sur trois nuits consécutives, de sorte que les téléspectateurs n’auront pas à attendre longtemps pour le prochain épisode.

Le tournage a commencé à Tenerife en novembre 2021.

De quoi parle l’émission de la BBC ?

En train de bronzer sur le balcon de sa chambre d’hôtel pendant des vacances de rêve avec sa famille et ses amis, le monde de Jo est bouleversé lorsque des coups de feu retentissent à travers le complexe.

Des hommes armés, en quête de vengeance, ont, en un instant, transformé un coin de paradis en un enfer terrifiant et déchirant.

Les vacanciers et le personnel de l’hôtel sont obligés de prendre des décisions de vie ou de mort en une fraction de seconde à la suite de la fusillade.

Et Jo est entraîné et forcé de se défendre.





Qui joue dans Crossfire ?

Comme mentionné, le spectacle est dirigé par l’actrice Bodyguard Keeley Hawes, qui joue Jo.

L’actrice très recherchée est également connue pour The Durrells, Finding Alice et Line Of Duty.

S’exprimant en 2021, avant le début du tournage, Keeley a déclaré: «Je suis tellement excité de me lancer dans ce drame brillamment convaincant et propulsif pour la BBC, d’autant plus qu’il s’agit de la troisième production pour Buddy Club.

“Le tournage a déjà commencé et nous sommes ravis de collaborer avec l’équipe de Dancing Ledge Productions et Louise Doughty sur sa première production originale pour la télévision.”

Le reste du casting de Crossfire comprend :

Josette Simon comme Miriam – Connu pour Small Axe et Riviera.

Vikash Bhai dans le rôle de Chinar Doshi – Connu pour The Stranger et Limbo.

Noah Leggott comme Adam – Connu pour The Sitter et Matlida.

Anneika Rose comme Abhi – Connue pour Deadwater Fell et Line of Duty.

Hugo Silva comme Mateo – Connu pour Nasdrovia et Le cuisinier de Castamar.

Lee Ingleby comme Jason – Connu pour The A Word et The Serpent Queen.

Daniel Ryan comme Ben – Connu pour The Bay et Home Fires.

Alba Brunet comme Bea – Connu pour l’opération Mincemeat et Paraiso.

Shalisha James-Davis – Connue pour Alex Rider et I May Destroy You.

Ariyon Bakare – Connu pour ses matériaux sombres et ses bons présages.

Quand est Crossfire sur BBC One?

Crossfire a débuté le 20 septembre 2022 et se déroule sur trois nuits consécutives à 21 heures sur BBC One.

La série en trois parties se poursuit CE SOIR (mercredi 21 septembre 2022) et se termine DEMAIN (jeudi 22 septembre 2022).

Tous les épisodes peuvent également être visionnés sur le BBC iPlayer une fois qu’ils ont été diffusés