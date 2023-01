Combien y a-t-il de semaines dans une année scolaire ?

AU ROYAUME-UNI, les enfants doivent fréquenter l’école pendant un certain nombre de semaines chaque année scolaire.

Avec plus de dix millions d’enfants scolarisés à travers le pays, il est important que les parents et les tuteurs sachent de combien de semaines se compose une année scolaire typique.

Les enfants sont tenus de fréquenter l’école pendant un certain nombre de semaines chaque année Crédit : Getty

Combien de semaines y a-t-il dans une année scolaire typique en Angleterre ?

Chaque année scolaire compte 39 semaines, soit 195 jours.

Ces semaines sont réparties sur trois trimestres principaux, qui sont ensuite à nouveau divisés en demi-sessions.

Les horaires et les vacances scolaires varient en fonction de la date de Pâques, mais généralement les élèves ne passent pas plus de sept semaines sans interruption de l’école.

Le trimestre d’automne s’étend généralement de septembre à fin décembre.

Le trimestre de printemps s’étend de janvier à fin mars ou début avril et le trimestre d’été commence de fin avril à mi ou fin juillet.

Est-ce différent en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord ?

Pour la plupart des écoles d’Angleterre et du Pays de Galles, les horaires scolaires seront similaires.

Cependant, les dates varieront pour les établissements d’enseignement en Écosse et en Irlande du Nord.

Écosse

En Écosse, chaque autorité locale fixe ses propres conditions et vacances scolaires.

L’année scolaire dure généralement 38 semaines, totalisant 190 jours, et est également divisée en trois trimestres.

Ils ont un ensemble différent de jours fériés – ou jours fériés – en Angleterre, et dans certaines régions, les écoles ont une pause en février.

Pays de Galles

L’année scolaire au Pays de Galles est similaire à celle de l’Angleterre dans la façon dont elle est structurée.

Mais, comme l’Écosse, le Pays de Galles ne compte que 190 jours sur 39 semaines au cours d’une année scolaire donnée.

Au Pays de Galles, l’année scolaire est divisée en trois trimestres à six semaines d’intervalle, avec les vacances scolaires entre les deux.

Irlande du Nord

En Irlande du Nord, il y a cinq jours supplémentaires dans chaque année scolaire, ce qui porte le total à 200 et 40 semaines de temps scolaire.

Ils prennent également des vacances différentes, qui sont convenues chaque année par les secteurs scolaires.

Une année scolaire typique commence début septembre jusqu’à fin juin.

Combien y a-t-il de jours d’insertion ?

Les écoles d’Angleterre, du Pays de Galles et d’Écosse doivent avoir cinq jours d’insertion par an.

En Irlande du Nord, les jours d’insertion sont inclus dans les 200 jours d’école.

L’encart signifie “Formation en service”.

Ces jours-là, les élèves ne sont pas obligés d’aller à l’école et les cours ne sont pas dispensés, mais le personnel est censé y assister pour une formation supplémentaire ou à des fins administratives.

Les jours d’encart sont utilisés depuis leur introduction en 1988 par le député Kenneth Baker, et sont utilisés pour que les enseignants puissent acquérir de nouvelles compétences, effectuer des tâches administratives ou rattraper leur retard.

Combien de semaines les enfants s’absentent-ils pour l’été, Noël et Pâques ?

Parallèlement aux vacances d’une semaine à mi-parcours, les élèves bénéficient également de deux semaines de congé de Noël, de deux autres semaines de congé au printemps pour Pâques et de six semaines de congé en été.

Les vacances de Noël commencent généralement vers le 20 décembre et se terminent vers le 6 janvier – selon les jours de la semaine et l’école que fréquente votre enfant.

Les vacances de printemps, ou de Pâques, commencent généralement vers le 27 mars et se poursuivent jusqu’au 14 avril environ.

Et les vacances d’été commencent généralement vers le 23 juillet et durent six semaines, jusqu’au 4 septembre environ.

Nous vous recommandons de visiter le site Web du gouvernement ou de contacter directement l’école de votre enfant pour connaître les horaires exacts.