Combien y a-t-il de restaurants McDonald’s dans le monde ?

SI vous allez dans une grande ville du Royaume-Uni, vous trouverez forcément un McDonald’s – mais combien y en a-t-il ?

Ici, nous révélons les chiffres, quel pays en a le plus et où aller si vous ne voulez pas en trouver un.

Il existe des dizaines de milliers de restaurants McDonald’s dans le monde Crédit : Alamy

Combien y a-t-il de restaurants McDonalds dans le monde ?

Il existe plus de 40 000 restaurants McDonalds dans plus de 100 pays et territoires à travers le monde.

Ce nombre a augmenté d’année en année au cours des 16 dernières années.

Combien de nouveaux restaurants sont ouverts chaque année ?

Les chiffres du nombre de nouveaux restaurants ouverts chaque année varient.

Certains rapports suggèrent qu’un nouveau point de vente ouvre ses portes toutes les cinq heures, tandis que d’autres affirment qu’il s’agit plutôt de 15 heures.

Aussi fréquent soit-il, il semble que Maccies ouvre près de 1 000 nouveaux magasins par an.

Selon son site Internet, les ventes de McDonald’s ont augmenté de 11,8 % au cours du premier trimestre financier de cette année jusqu’au 31 mars.

Cela s’est produit malgré le retrait du joint de hamburgers de ses opérations hors de Russie en raison de sa guerre en cours avec l’Ukraine.

Si jamais vous souhaitez ouvrir votre propre McDonald’s, la société recherche des franchisés pour ouvrir de nouveaux sites.

Et selon McDonald’s, l’ouverture de votre propre site pourrait générer des rendements compris entre 1,5 et 4,3 millions de livres sterling par an.

Cependant, vous aurez besoin d’environ 25 % de fonds non grevés, soit environ 100 000 £, les 75 % restants étant offerts par une banque.

Quel pays a le plus de McDonald’s ?

Il y a plus de restaurants McDonald’s aux États-Unis que dans n’importe quel autre pays du monde.

En 2021, il y avait 13 438 points de vente à travers le pays.

Le Canada compte 1 452 restaurants sur son territoire.

Cuba, proche des États-Unis, ne compte qu’un seul McDonald’s, cinq de moins que Guam dans le Pacifique occidental.

Quels pays n’ont pas de McDonald’s ?

Ils peuvent sembler être partout, mais il existe un grand nombre de pays qui n’ont pas un seul McDonald’s.

Cela inclut des pays européens tels que l’Islande et la Macédoine.

D’autres endroits qui n’ont pas de sites incluent la Gambie, le Kirghizistan, le Laos et la Bolivie.