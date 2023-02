Combien y a-t-il de Mo dans un Go ?

Qu’il s’agisse de votre forfait de données mobiles, de la quantité de stockage dans un téléphone, un disque dur, un ordinateur portable ou autre chose, vous verrez des Go et des Mo à de nombreux endroits.

Si vous voulez simplement une réponse à la question que vous venez de chercher, il y a 1024 Mo (mégaoctets) dans un Go (gigaoctet). Il y a 1024 gigaoctets dans un téraoctet (To) et 1024 téraoctets dans un pétaoctet (PB).

Ce sont toutes des capacités de stockage et peuvent faire référence à la mémoire (RAM), à la quantité de données que vous pouvez utiliser par mois en 4G ou 5G, et à la capacité du disque dur ou SSD de votre PC ou ordinateur portable.

Bien sûr, c’est très bien sachant que 1024 Mo = 1 Go, mais qu’est-ce que cela signifie ? Est-ce que 5 Go par mois suffisent pour un forfait de données mobiles ? Un disque dur de 500 Go est-il assez grand pour stocker vos fichiers ?

C’est ce que nous allons expliquer ici, ainsi que la conversion entre Mo, Go, To et la différence entre mégaoctets et mégabits.

Qu’est-ce qu’un mégaoctet ?

Le stockage informatique est mesuré en gigaoctets (Go) et en téraoctets (To), entre autres unités. Votre téléphone disposera d’un certain nombre de gigaoctets dans lesquels stocker des applications, de la musique, des contacts, des e-mails, des messages, des photos, des vidéos et plus encore.

Il est facile de confondre le stockage et la mémoire. La mémoire, ou RAM, existe pour stocker temporairement des fichiers et des données pendant leur utilisation. C’est pourquoi la quantité de RAM est beaucoup plus petite – un téléphone peut avoir 128 Go de stockage mais seulement 4 Go de RAM.

Le disque dur de votre PC ou ordinateur portable aura probablement des centaines de gigaoctets d’espace de stockage. Les disques durs externes et le stockage en réseau (NAS) peuvent avoir une capacité similaire ou même des milliers de gigaoctets, appelés téraoctets (To).

Voici comment tout cela fonctionne :

1 To = 1024 Go

1 Go = 1024 Mo

1 Mo = 1024 Ko

1 Ko = 1024 octets

1 octet = 8 bits

1 bit = 0 ou 1

Remarque : cela ne couvre pas les unités SI, qui fonctionnent sur la base que kilo signifie 1000. Cela signifie qu’il existe deux approches différentes pour quantifier le stockage, l’une qui utilise la puissance de deux (illustrée ci-dessus) et l’autre qui utilise la puissance de dix qui fait 1 Ko = 1000 octets.

C’est pourquoi vous verrez des kilo-octets appelés kibioctets et des mégaoctets appelés mibioctets afin de les différencier. Cependant, la plupart des gens utilisent encore Megabytes pour signifier 1024 kiloBytes même s’ils devraient vraiment dire MibiBytes, et la même chose avec GB et TB.

Les ordinateurs fonctionnent en utilisant la puissance de deux, et non la puissance de 10, car ce sont des machines binaires, c’est pourquoi la puissance de deux devrait être appliquée aux ordinateurs (et aux téléphones, tablettes et autres gadgets électroniques).

Voici une explication plus détaillée, avec des exemples.

Bit: Les ordinateurs traitent des chiffres binaires, ou des bits en abrégé. Un bit peut être 0 ou 1, équivalent ou désactivé ou activé.

Octet: Un octet correspond à huit chiffres binaires, comme 1111001.

Kilooctet (ko): Le plus petit fichier stocké sur un smartphone, une tablette ou un PC a généralement une taille de quatre kilo-octets (4 Ko). Un kilooctet correspond à 1024 octets. Par conséquent, 1 Ko équivaut à 1024 x 8 = 8192 chiffres binaires.

Mégaoctet (Mo) : 1024 Ko équivaut à un mégaoctet (Mo).

Gigaoctet (Go) : Il y a 1024 Mo dans un gigaoctet.

Téraoctet (To) : Il y a 1024 Go dans un téraoctet (To)

De combien de stockage ai-je besoin ?

Cela dépend de ce que vous souhaitez stocker. Les documents prennent très peu de place. Peut-être 20 Ko pour un document Word sans images. Une chanson typique de trois minutes au format MP3 peut prendre 5 Mo, une photo peut être à peu près la même, tandis qu’une vidéo d’une heure peut prendre entre 500 Mo et 10 Go.

La vidéo est le type de fichier qui occupe le plus d’espace, mais la quantité dépend de sa résolution et de son format. Le format le plus courant est toujours MP4, mais il est impossible de dire combien de stockage vous auriez besoin par minute de vidéo à moins que vous ne connaissiez également la résolution, le débit binaire et d’autres détails.

Qu’un iPhone de 64 Go, 200 Go de stockage iCloud ou un disque dur de 1 To soit suffisamment grand dépend à nouveau si vous avez besoin de stocker beaucoup de musique, de vidéos et de photos – et d’applications.

La vérité est que plus vous avez de stockage, mieux c’est, et vous ne regretterez jamais d’avoir acheté un téléphone ou un ordinateur portable de plus grande capacité.

Pourquoi votre disque dur a une capacité inférieure à celle annoncée

Les fabricants de disques durs ont longtemps évité le système de la puissance de deux pour la puissance de dix. Certains disent que c’est un stratagème marketing intelligent, mais quelle qu’en soit la raison, cela crée une certaine confusion en fonction du système d’exploitation auquel vous le connectez. Linux utilise la décimale ces jours-ci, tandis que Windows 10 utilise des unités de puissance de deux.

Cela signifie que 1 000 octets = 1 kilooctet et 1 000 kilooctets = 1 Mo. Encore une fois, 1000 Mo = 1 Go et 1000 Go = 1 To.

Windows considère un disque dur de 250 Go comme 232 Go et un disque de 1 To comme 931 Go. (Le SSD ci-dessus a une capacité inhabituelle de 977 Go, soit 1049 Gibibytes.)

Habituellement, un disque dur de 1 To a la capacité de stocker 1 000 000 000 000 d’octets. Divisez cela par 1024 et vous obtenez 976 562 500 Ko. Divisez à nouveau par 1024 et vous obtenez 953 674,3 Mo. Enfin, divisez par 1024 pour obtenir des gigaoctets et vous obtenez 931,32 Go.

N’oubliez pas non plus que si un appareil – comme un téléphone ou une tablette – prétend avoir, disons, 64 Go de stockage, ce n’est pas la quantité utilisable. C’est le total, et une partie sera utilisée pour le système d’exploitation et vous laissera un montant inférieur à utiliser pour les applications, les photos, les vidéos et les fichiers.

