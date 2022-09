Combien y a-t-il de fourmis ? Le nombre est “incroyablement difficile à comprendre”

Comme ça arrive5:21Combien y a-t-il de fourmis ? Le nombre est “incroyablement difficile à comprendre”

Il y a tellement de fourmis sur la planète que le cerveau humain peut à peine le comprendre, dit l’écologiste allemand des insectes qui a aidé à calculer le nombre.

Dans une nouvelle étude publiée dans les Actes de l’Académie nationale des sciences un groupe de scientifiques a examiné les données de 489 études de fourmis et a utilisé ces résultats pour estimer le nombre de créatures qui marchent actuellement sur la Terre.

Le décompte final était de 20 quadrillions. C’est 20 milliards de millions, ou 20 000 000 000 000 000 avec 16 zéros. Et c’est probablement une sous-estimation.

“Je suis stupéfaite”, a déclaré Sabine Nooten, écologiste des insectes à l’Université de Würzburg et l’un des principaux auteurs de l’étude. Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal. “C’est incroyablement difficile à comprendre. C’est aussi incroyablement génial.”

Autrement dit, la biomasse combinée des fourmis du monde est supérieure à celle de tous les oiseaux sauvages et mammifères non humains réunis. Et bien qu’ils soient plus courants dans les climats tropicaux, ils peuvent être trouvés dans une variété d’habitats sur tous les continents.

Et ils sont tous là-bas, faisant leur travail occupé, interrompant les pique-niques et jouant un rôle important dans le maintien des écosystèmes mondiaux.

Comment ont-ils fait ?

Pour arriver à leur décompte, Nooten et ses collègues ont examiné des centaines d’études du monde entier dans différentes langues.

Les études elles-mêmes avaient tendance à utiliser l’une des deux méthodes pour calculer diverses populations de fourmis. L’une consiste à collecter des échantillons de litière de feuilles : “C’est vraiment bien parce que vous pouvez utiliser un mètre carré de sol forestier, prendre toute la litière de feuilles et extraire les fourmis de cette litière de feuilles. Et puis vous comptez toutes les fourmis dans cette zone et vous pouvez, en fin de compte, passer à l’échelle à partir de cette zone et extrapoler sur la surface globale », a déclaré Nooten.

L’autre consiste à utiliser des pièges à fosse pour les fourmis et à attendre qu’elles tombent, et à utiliser ces totaux pour extrapoler des populations plus larges.

Les fourmis géantes, ou Paraponera clavata, sont l’une des quelque 12 000 espèces de fourmis enregistrées sur la planète – et de nouvelles espèces sont découvertes tout le temps. (Eric Feferberg/AFP/Getty Images)

Aaron Fairweather, candidat au doctorat à l’Université de Guelph qui étudie les fourmis et d’autres insectes, affirme que la méthodologie de l’étude est “très impressionnante et solide” et que sa portée mondiale est “une entreprise énorme”.

“Comprendre qu’il y a des quadrillions de fourmis sur la planète est incroyable et insondable. Le fait que nous ayons les moyens de commencer à comprendre cela est encore plus étonnant”, ont-ils déclaré.

“Nous commençons maintenant à avoir un aperçu de ce à quoi ressemble la vie globale des fourmis sur la planète. Cela dit, à mon avis, il s’agit probablement d’une sous-estimation du volume total de fourmis sur la planète.”

C’est en partie parce que les méthodes existantes de calcul des populations de fourmis sont limitées et incapables de tenir compte des créatures qui vivent sous le sol et dans la végétation, a déclaré Fairweather.

Mais c’est aussi parce qu’il existe des espèces entières de fourmis qui n’ont pas encore été découvertes.

Nooten dit qu’il y a 12 000 espèces connues de fourmis, ou 16 000 si vous décomposez toutes les sous-espèces, et “encore beaucoup plus d’espèces découvertes chaque année”.

Qu’y a-t-il de si génial avec les fourmis, de toute façon ?

Alors pourquoi les scientifiques veulent-ils savoir combien il y a de fourmis ?

“Alors que les fourmis peuvent parfois vraiment être une nuisance si elles envahissent nos cuisines ou si elles nous envahissent lors de pique-niques à l’extérieur dans les parcs, elles sont extrêmement importantes dans les écosystèmes où elles se produisent”, a déclaré Nooten.

Ils aident à cycle des nutriments aérer le sol, disperser les graines et décomposer la biomatière des plantes et des cadavres.

“Donc, ils remplissent toutes ces fonctions différentes. Et sans eux, je pense que les écosystèmes seraient très différents de ce qu’ils font actuellement”, a déclaré Nooten.

“Je pense que c’est vraiment important pour nous quand nous allons en forêt et que nous nous promenons dans le parc ou quelque chose comme ça, nous n’apprécions pas seulement les grands animaux que nous voyons, comme les petits mammifères et les oiseaux pelucheux, mais nous devrions aussi regarder autour de nous et regardez les petites choses qui conduisent et aident à maintenir nos écosystèmes en bon état de marche et sous contrôle.”

L’écologiste des insectes Sabine Nooten dit que les fourmis jouent un rôle important dans les écosystèmes de la Terre. (Soumis par Sabine Nooten)

Fairweather est d’accord et dit que l’étude de la biomasse des insectes peut également nous aider à mieux comprendre comment notre la planète fonctionne et surveiller les effets du changement climatique.

“Il s’agit d’un domaine extrêmement peu étudié, mais il est extrêmement important de surveiller à mesure que les climats changent de plus en plus rapidement. Contextualiser notre impact sur la planète avec des nombres, des masses, des individus ; c’est ce qui attire davantage l’attention sur la question”, a déclaré Fairweather.

Cela peut également nous aider à suivre les populations d’insectes au fil du temps, ont-ils déclaré, et à mieux comprendre comment beaucoup sont perdus à cause de choses comme le changement climatique, l’utilisation de pesticides, l’urbanisation, l’agriculture, la distribution d’espèces envahissantes et la pollution.

En fait, Nooten dit qu’une bonne prochaine étape, du point de vue de la recherche, serait à cartographiez la population de fourmis sur une chronologie pour voir comment elle est déplacée. Dans des études de suivi, les scientifiques pourraient examiner si leur nombre augmente ou diminue.

Les fourmis, dit-elle, “font tellement de choses différentes et incroyables”. Ainsi, la prochaine fois que vous aurez envie d’en écraser un, elle vous exhorte à reconsidérer.

“Si j’en vois un sur un pique-nique, je lui donne une miette de biscuit ou autre chose à manger et je vois où il va”, a-t-elle déclaré.