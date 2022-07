Combien y a-t-il de films ‘Matrix’ ? Keanu Reeves joue Neo dans tous les films bourrés d’action

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’un des rôles les plus populaires et les plus connus de Keanu Reeves est celui de Thomas Anderson, plus connu sous le nom de Neo dans la franchise de films “The Matrix”. Les films de science-fiction parlent d’un monde futuriste (la matrice) dans lequel la race humaine vit et croit être la réalité, alors qu’elle est en fait piégée dans un monde dirigé par l’intelligence artificielle.

Le premier film, “The Matrix” est sorti en 1999 et mettait en vedette Carrie-Anne Moss, Laurence Fishburne et Hugo Weaving qui jouaient les rôles de Trinity, Morpheus et Agent Smith. Le deuxième film, “The Matrix Reloaded” est sorti en 2003, suivi de “The Matrix Revolutions” la même année.

En 2021, Reeves est revenu pour reprendre son rôle de Neo dans “The Matrix Resurrections”. Moss est également revenu pour jouer Trinity, avec d’autres personnages de retour, mais Fishburne n’est pas revenu en tant que Morpheus.

Comment Keanu Reeves est-il si célèbre ?

Reeves a joué dans de nombreux films populaires comme “The Matrix”, “John Wick”, “Point Break” et “Speed”. Son premier grand rôle au cinéma était dans “Youngblood” en 1986. Après cela, il était dans “The Rivers Edge” et “Dangerous Liaisons”. En 1989, Reeves a décroché un autre rôle de film populaire dans un film comique de voyage dans le temps “Bill & Ted’s Excellent Adventure”.

En 1992, il était dans “Dracula” avec Winona Ryder et en 1994 il était dans le film “Speed” avec Sandra Bullock. Bullock a ensuite filmé une suite du film, un film que Reeves a transmis.

KEANU REEVES EST “EMBARASSÉ” PAR SA FORTUNE, DONNE DE L’ARGENT, DIT SON AMI

Après “Speed”, Reeves était dans “Chain Reaction” et “The Devil’s Advocate”. En 1999, il était dans le premier film de la franchise “The Matrix”. Après les trois premiers films “Matrix”, il était dans des films comme “Something’s Gotta Give”, “Thumbsucker”, “The Lake House”, “Street Kings”, “The Private Lives of Pippa Lee”, “Henry’s Crime” et ” 47 Ronin.”

En 2014, Reeves a obtenu un autre de ses rôles populaires lorsqu’il a commencé à jouer le rôle principal dans les films “John Wick”. Le deuxième film, “John Wick : Chapitre 2 est sorti en 2017 et le troisième, “John Wick : Chapitre 3 : Parabellum” est sorti en 2019. “John Wick : Chapitre 4” est également en préparation et devrait sortir en 2023.

Certains autres films dans lesquels Reeves est “The Whole Truth”, “To the Bone”, “A Happening of Monumental Proportions”, “Destination Wedding”, “Replicas”, “Always Be My Maybe”, “Toy Story 4” et “Le film Bob l’éponge : l’éponge en fuite.” Reeves a également réalisé et joué dans le film “Man of Tai Chi” de 2013.

KEANU REEVES RÉPOND AVEC BIENVEILLANCE AUX QUESTIONS DES ENFANTS À LA RÉCLAMATION DES BAGAGES APRÈS UN VOL INTERNATIONAL, DES ÉMISSIONS VIRALES SUR TWEET

Keanu Reeves a-t-il une femme ?

Reeves n’est pas marié mais est actuellement en couple avec Alexandra Grant. Les deux ont fait leur première apparition publique ensemble en novembre 2019, bien qu’ils soient liés depuis 2011 lorsqu’ils ont sorti leur premier livre ensemble. Ils ont sorti deux livres ensemble, “Ode au bonheur” en 2011 et “Shadows” en 2015. Le début exact de leur relation n’est pas totalement connu.

Que sont devenus Keanu Reeves et Jennifer Syme ?

Reeves était en couple avec l’actrice Jennifer Syme en 1998. Symes a donné naissance à une fille mort-née, Ava Archer Syme-Reeves le 24 décembre 1999. En avril 2001, Jennifer Symes est décédée dans un accident de voiture alors qu’elle n’avait que 28 ans. Sa voiture est entrée en collision avec une rangée de voitures en stationnement et elle est morte sur le coup.

Keanu Reeves et Winona Ryder sont-ils ensemble ?

Reeves et Ryder sont techniquement, en quelque sorte, peut-être mariés. Ryder et Reeves étaient ensemble dans le film “Dracula” de 1992. Pendant qu’ils tournaient le film, un vrai prêtre roumain a épousé leurs deux personnages. Ryder a déclaré à Entertainment Weekly en 2019 que le couple “s’est en fait marié à” Dracula “”.

“Non, je jure devant Dieu que je pense que nous sommes mariés dans la vraie vie”, avait partagé Ryder à l’époque. Les deux plaisantent souvent sur leur “mariage”. et s’ils sont techniquement mariés ou non. Ils sont tous les deux actuellement dans d’autres relations. Reeves sort avec Grant et Ryder sort avec Scott Mackinlay.