Il existe différents continents qui s’étendent entre différentes régions de la Terre.

Alors que les continents se sont formés de la même manière, divers éléments différencient ces masses continentales.

Il y a sept continents à travers le monde Crédit : Getty – Contributeur

Combien y a-t-il de continents et quels sont-ils ?

Il y a sept continents à travers le monde.

Du plus grand au plus petit, les continents sont :

Selon National Geographic, les continents totalisent environ 57 millions de miles carrés de terres et constituent la majorité des terres à la surface de la terre.

Les continents ont commencé à se former près de quatre milliards d’années Crédit : iStock – Getty

Comment les continents se sont-ils formés ?

Les continents ont commencé à se former il y a près de quatre milliards d’années sur la base d’études sur les roches trouvées dans les anciennes régions d’Amérique du Nord, peu de temps après la formation de la Terre.

Un océan massif recouvrait la Terre à cette époque et seule une petite partie de la croûte était constituée de terre.

Des études montrent que les matériaux construits le long des bords des plaques tectoniques se sont écrasés les uns contre les autres pour créer des roches qui ont remonté à la surface, selon National Geographic.

Il y a environ 240 millions d’années, une seule masse continentale géante que les scientifiques appelaient un supercontinent Pangée occupait la quasi-totalité des terres du monde.

La Pangée a commencé à se séparer et à s’éloigner, ce qui a créé les débuts des continents il y a environ 200 millions d’années.

Où sont les continents ?

L’Asie, qui abrite soixante pour cent de la population mondiale, s’étend de la mer Méditerranée orientale à l’océan Pacifique occidental.

L’Afrique, qui fait environ trois fois la taille des États-Unis, est reliée à l’Asie par l’isthme de Suez en Égypte.

L’Amérique du Nord, qui a la plus grande gamme de climats, s’étend entre les îles Aléoutiennes au nord-ouest jusqu’à l’isthme de Panama (sud).

L’Amérique du Sud, qui s’est réunie il y a seulement trois millions d’années et est composée de 12 pays, est reliée à l’Amérique du Nord par l’étroit isthme de Panama.

L’Antarctique, qui n’a aucune population humaine vivante, seulement des scientifiques invités, fait partie du cercle antarctique et est l’endroit le plus venteux et le plus froid de la Terre.

L’Europe, contenant environ sept pour cent des terres du monde et 40 pays, est séparée de l’Asie par les montagnes de l’Oural.

L’Australie, qui est le plus petit continent du monde, est située en Océanie entre l’océan Indien et l’océan Sud.