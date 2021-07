Combien vous obtiendrez si vous investissez l’argent

Le crédit d’impôt pour enfants accordait traditionnellement aux familles admissibles un crédit de 2 000 $ par enfant.

Cette année, la loi de 2021 sur le plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars a augmenté ce nombre maximum jusqu’à 3 000 $ par enfant âgé de 6 à 17 ans et à 3 600 $ pour les plus jeunes.

Et si vous pouviez vous permettre d’investir ces crédits pour l’avenir de votre enfant ?

CNBC a calculé les chiffres et nous pouvons vous dire combien votre enfant aurait à la retraite à 67 ans si vous investissiez l’équivalent d’un crédit d’impôt pour enfants chaque année jusqu’à ce qu’il ait 18 ans.

Regardez cette vidéo pour une ventilation complète des chiffres.

Divulgation : NBCUniversal et Comcast Ventures sont des investisseurs dans Glands.