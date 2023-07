Combien vous devrez en impôts après avoir remporté le jackpot Powerball de 900 millions de dollars

Si vous gagnez le jackpot, les experts suggèrent de travailler immédiatement avec un fiscaliste, un conseiller financier et un avocat spécialisé en planification successorale.

« Il s’agit de protection et de payer le moins d’impôts possible, il est donc très important de travailler avec des professionnels », a déclaré le planificateur financier agréé John Chichester Jr., fondateur et PDG de Chichester Financial Group à Phoenix.

Il a déclaré que les gagnants qui choisissent l’option de paiement de rente sur 30 ans peuvent avoir « beaucoup plus de flexibilité » pour la planification fiscale.

Les chances de gagner le grand prix du Powerball sont de 1 sur environ 292 millions.