Un peu de maths peut aller très loin.

Il existe un moyen simple d’obtenir une estimation du montant dont vous aurez besoin pour épargner en vue de votre retraite.

Vous déterminez combien vous dépensez par an, puis revenez en arrière pour voir combien d’argent vous auriez besoin d’investir pour vivre de vos économies.

CNBC a analysé les chiffres et nous pouvons vous dire combien vous devez épargner maintenant pour obtenir en toute sécurité 30 000 $ de revenu passif chaque année à la retraite.

Pour investir, nous supposons un rendement annuel de 4% lorsque vous épargnez. Nous ne tenons pas compte de l’inflation, des impôts ou de tout revenu supplémentaire que vous pourriez obtenir de la sécurité sociale et de votre 401 (k).

À la retraite, nous utilisons la «règle des 4%», qui est un principe général selon lequel vous pouvez facilement retirer 4% de votre portefeuille chaque année.

Il est important de noter qu’avec la récente volatilité du marché, vous risquez de devoir réduire votre pourcentage de dépenses à l’avenir. Les chiffres supposent également que vous prendrez votre retraite à 45 ans, que vous n’aurez plus d’argent en épargnes maintenant et que vous prévoyez de mettre de côté un revenu substantiel pour atteindre votre objectif.

Regardez cette vidéo pour obtenir une ventilation complète des chiffres.

Divulgation: NBCUniversal et Comcast Ventures investissent dans Glands.