Combien vous auriez dû épargner pour la retraite à 30, 40, 50 ans

Épargner pour la retraite est une course contre la montre, et plus vous commencez tard, plus il sera difficile de rattraper son retard.

Pourtant, il peut être difficile de ranger tout cet argent alors que vous pourriez le dépenser maintenant.

Pour vous aider à rester sur la bonne voie, Fidelity a établi une liste de références vous devez atteindre certains âges si vous voulez vivre confortablement à la retraite.

Vous devriez viser à prendre votre retraite avec au moins 10 fois votre revenu annuel d’épargne, selon Fidelity. Regardez la vidéo pour en savoir plus sur le montant que vous auriez dû économiser en cours de route et des conseils pour vous y rendre.

Divulgation : NBCUniversal et Comcast Ventures sont des investisseurs dans Glands.