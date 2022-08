Combien vaut Zuckerberg ? Le collectionneur de cartes pourrait le découvrir

NEW YORK (AP) – Lorsque le conseiller de camp Allie Tarantino feuilletait un magazine il y a des années, il est tombé sur un nom familier : Mark Zuckerberg. Il a fouillé dans des boîtes de souvenirs dans son sous-sol, passant ses doigts sur de vieilles photos, des journaux et des plans de bus avant de trouver une carte de baseball représentant un très jeune Zuckerberg souriant dans un maillot rouge et tenant une batte.

Trois décennies plus tard, Tarantino espère qu’une carte de baseball signée représentant l’un des hommes les plus riches du monde rapportera une fortune lors de sa mise aux enchères le mois prochain.

« C’est comme ma version d’une crise de la quarantaine. J’ai 50 ans, qu’est-ce que je vais faire de ça ? Tarantino a plaisanté.

Comme l’a raconté Tarantino – qui travaille toujours l’été au camp de jour Elmwood à Westchester, New York – Zuckerberg, alors âgé de 8 ou 9 ans, a offert la carte qu’il avait fait imprimer comme cadeau de départ à la fin du camp il y a 30 ans.

« En tant que collectionneur, il est toujours très difficile de se séparer de tout ce que vous avez dans votre collection. Mais j’ai toujours été étrangement curieux de savoir comment le public réagirait à quelque chose comme ça, qui est une étrange combinaison de culture pop et de souvenirs », a-t-il déclaré.

La carte sera également vendue aux enchères en tant qu’objet de collection numérique – un soi-disant NFT, ou jeton non fongible, qui est devenu un moyen populaire de posséder des souvenirs.

Zuckerberg serait vivement intéressé par la vente aux enchères, en particulier comme moyen de promouvoir la technologie NFT en général, mais aussi pour aider à promouvoir les NFT sur les plates-formes de son entreprise.

Meta, la société mère de Facebook et Instagram, a récemment lancé un support pour les objets de collection numériques.

“Nous allons vendre aux enchères la carte contre un NFT unique en son genre”, a déclaré Stephen Fishler, fondateur de ComicConnect, qui vend aux enchères les articles.

Il l’a appelé “un match virtuel en cage d’acier”, avec des enchères sur la carte physique en dollars américains et le NFT en monnaie blockchain Ethereum.

Fishler a déclaré qu’il n’était pas certain de la valeur des objets, étant donné qu’il ne s’agissait pas des types habituels de souvenirs mis aux enchères.

Ces dernières années, il y a eu beaucoup d’intérêt pour les objets de collection impliquant des athlètes. Les cartes de baseball rares ont coûté des millions de dollars. Une carte de baseball en parfait état de Mickie Mantle devrait rapporter 10 millions de dollars, peut-être plus, lorsqu’elle sera vendue aux enchères plus tard ce mois-ci.

Tarantino, maintenant enseignant de 5e année dans le Connecticut, a conservé la carte de baseball de Zuckerberg, ne sachant pas quand il l’a rangée dans son sous-sol que l’enfant deviendrait un jour un nom connu et serait responsable de l’une des plus grandes avancées technologiques – ou perte de temps — dans les réseaux sociaux.

« Je suis un sentimental dans l’âme. Quand les gens me donnent quelque chose, je m’y accroche, j’ai toujours été comme ça », a déclaré Tarantino mercredi soir.

“C’était définitivement un enfant que vous connaissiez et dont vous vous souveniez. J’étais le genre d’enfant qui se fondait dans le décor. Il n’était pas l’un de ces enfants », a-t-il déclaré.

Zuckerberg était déjà plus grand que nature, a déclaré Tarantino. «Au dos de sa carte, il a mis une moyenne au bâton de .920 – ce qui est comme impossible au baseball. Donc, même en tant que petit enfant, il visait grand.

Bobby Caina Calvan, L’Associated Press