Un passager dans une zone de ramassage Lyft à l’aéroport international de Los Angeles en août 2020. | Al Seib / Los Angeles Times via Getty Images

En moyenne? Cela vaut environ 19 $.

Je décorais un arbre de Noël avec ma femme et mes beaux-parents l’autre jour lorsque nous avons réalisé que nous n’avions pas de crochets en métal pour les ornements. Sans moyen d’attacher les ornements à l’arbre, nous étions coincés.

Je me suis donc rendu dans la principale rue commerçante de mon quartier pour essayer d’en acheter. J’ai vérifié Bed Bath & Beyond – rien. J’ai essayé Marshalls – rien. Le magasin à un dollar local? Rien. Cible? Rien, plus des foules qui inquiéteraient quiconque pendant Covid-19. Après environ 90 minutes, je suis rentré chez moi avec une boîte de 1,50 $ de crochets d’ornement que j’ai eu chez CVS, et il m’est venu à l’esprit que le temps que je perdais à chercher les crochets était presque certainement plus précieux que le montant négligeable que j’y ai dépensé.

Heureusement, une nouvelle étude massive parrainée par Lyft est arrivée pour me dire combien le temps que j’ai perdu valait, en termes de dollars.

Les auteurs – Ariel Goldszmidt, Ian Muir et Jenny Wang, scientifiques des données de Lyft, et les économistes John List (Université de Chicago), V.Kerry Smith (Arizona State University) et Robert Metcalfe (Boston University) – ont mené deux grandes expériences en utilisant l’application Lyft pour tester combien de personnes dans différentes villes des États-Unis étaient prêtes à payer pour que leur voiture arrive un peu plus tôt.

L’accès aux données internes de Lyft signifiait qu’ils disposaient d’un ensemble de données de plus de 14 millions d’observations. (Ce fil Twitter de Metcalfe est une bonne explication des résultats.) Fondamentalement, les auteurs ont varié les prix et les temps d’attente au hasard en donnant aux conducteurs Lyft quelques minutes de plus pour atteindre un sous-ensemble aléatoire de passagers. La valeur monétaire du temps (VOT) est calculée en comparant combien les gens paieront pour obtenir une voiture plus tôt que plus tard, et les prix et les heures aléatoires facilitent la détermination.

L’étude a révélé que les utilisateurs de Lyft valorisent leur temps à environ 19 $ l’heure; ce n’est pas un hasard, c’est aussi le salaire médian après impôt aux États-Unis. Les gens sont plus susceptibles de payer plus pour un Lyft s’il pleut ou s’il neige (duh), s’il n’y a pas de transport en commun facilement accessible (aussi duh), si c’est un jour de semaine ou une heure de pointe, ou s’ils sont à proximité des bureaux ( où ils pourraient avoir des affaires urgentes) ou des aéroports. Les gens sont prêts à payer plus pour gagner du temps dans les régions où les salaires sont plus élevés – les estimations de VOT étaient plus élevées à San Francisco et à Seattle qu’à Atlanta ou à Austin, au Texas.

Si la seule implication ici est que j’ai dépensé environ 30 $ à la recherche de cintres pour décorations de Noël, ce ne serait pas très important. Mais estimer la valeur du temps est vraiment, vraiment important. De nombreuses lois et réglementations gouvernementales ont des coûts sous forme de temps passé / gaspillé (comme des dispositions ou réglementations fiscales complexes) et des avantages sous forme de gain de temps.

Par exemple, lorsque le département américain des transports évalue de nouveaux projets, des ponts aux autoroutes en passant par les métros et les itinéraires de bus, l’un des avantages qu’il considère est la valeur des économies de temps de trajet, qui sont essentiellement les avantages que les gens tirent de voyages plus rapides grâce à un nouveau transport. projet. (Il y a un débat actif parmi les chercheurs en transport pour savoir s’il s’agit de la meilleure mesure à utiliser dans l’analyse coûts-avantages, mais pour l’instant, le DOT la considère comme importante.)

Et l’étude Lyft suggère que nous sous-estimons la valeur de ce temps gagné. Le VOT utilisé dans les études du ministère des Transports de 1998 à 2017 était généralement inférieur à la valeur estimée par les chercheurs à l’aide de Lyft. En utilisant la nouvelle mesure de Lyft, affirment les auteurs, un certain nombre de projets rejetés auraient atteint le seuil d’acceptation du DOT – ce qui implique que de vrais projets auraient pu être construits si cela avait été les données utilisées.

La question est de savoir si les données Lyft sont réellement plus précises. Greg Rosalsky de NPR a noté que les données proviennent de neuf zones urbaines assez riches et peuvent ne pas s’étendre à l’ensemble du pays; les chercheurs essaient de pondérer leurs résultats pour refléter la démographie du pays, mais ce choix de conception pourrait encore biaiser la valeur du temps à la hausse.

Et il est important d’être conscient de la distribution lorsque l’on pense à ces chiffres. Comme l’économiste Zachary Liscow l’a noté dans son article «Is Efficiency Biod?» (une lecture essentielle, si ces sujets vous intéressent), le DOT utilise généralement une valeur plus élevée pour des projets tels que les aéroports, dont les utilisateurs ont tendance à gagner des salaires plus élevés, que pour des projets tels que les bus du centre-ville, dont les utilisateurs gagnent généralement Moins. Il est vrai que dans un sens économique grossier, le temps de Jeff Bezos est plus précieux que le mien. Mais ce genre de raisonnement peut conduire à des décisions politiques répugnantes, comme investir plus d’argent pour subventionner les voyages des riches que des pauvres.

Mais je suis également fasciné par la façon dont les méthodes de Lyft peuvent éclairer les décisions bien au-delà du transport. Une question vraiment cruciale pour les personnes intéressées à aider le futur lointain (par exemple en atténuant le changement climatique ou en évitant les dangers de l’IA avancée) est de savoir si et dans quelle mesure «ignorer» les intérêts des personnes qui vivent dans le futur.

Bien que je n’ai pas vu beaucoup de littérature à ce sujet à ce jour, les estimations de la valeur du temps pourraient nous dire à quel point les individus apprécient d’obtenir quelque chose maintenant, par opposition à, disons, dans une heure, ce qui à son tour pourrait nous dire quelque chose sur combien les individus apprécient que l’humanité en tire un avantage maintenant par rapport à des milliers d’années à partir de maintenant. Si vous suivez l’exemple de certains économistes en adoptant un taux élevé de «préférence temporelle», cela implique que nous devrions fortement ignorer les avantages dont les gens bénéficieront dans les années 2100 ou 2200. De nombreux philosophes considèrent cela comme une grave erreur morale.

C’est une discussion pour un autre jour. Pour l’instant, je suis tout simplement satisfait de mes cintres à 30 $.