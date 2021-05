Combien vaut un investissement de 1000 $ dans Dogecoin au début de 2021

Dogecoin a brièvement atteint un sommet historique de 69 cents mercredi matin, clôturant une course de montagnes russes pour la crypto-monnaie basée sur les mèmes qui a grimpé en flèche ces derniers mois.

Le dernier rassemblement a eu lieu avant que le PDG de Tesla, Elon Musk, accueille ce week-end « Saturday Night Live » de NBC. Musk fait depuis longtemps l’éloge du jeton numérique auprès de ses 52 millions d’abonnés Twitter, et certains pensent qu’une mention du dogecoin à la télévision nationale pourrait susciter encore plus de demande.

Si vous avez acheté du dogecoin au début de l’année, vous avez réalisé des gains massifs au cours des quatre derniers mois. Un achat de 1000 $ de dogecoins le 1er janvier 2021 – à un prix inférieur à un cent par pièce – vaudrait 121052 $ au plus haut de mercredi de 69 cents, soit un gain de plus de 12000% selon les calculs de CNBC.

C’est beaucoup plus que d’autres crypto-monnaies comme le bitcoin et l’éther, qui ont augmenté 95% et 369% sur la même période, respectivement. Un achat de 1000 $ en bitcoins vaudrait 1953,88 $ à compter de mercredi, tandis que l’éther vaudrait 4686,58 $.

Mais avant d’acheter du dogecoin dans l’espoir de capitaliser sur les gains, il est important de se rappeler que la popularité et la fiabilité ne vont pas nécessairement de pair, et beaucoup ont mis en garde contre le potentiel de bulle du dogecoin. Quand il s’agit d’un jeton comme le dogecoin dont la valeur est extrêmement volatile, n’investissez pas d’argent que vous n’êtes pas prêt à perdre entièrement.

« Je suppose que [the rally] ne durera pas, en particulier pour quelque chose comme le dogecoin qui n’a jamais été censé être un système de paiement ou une réserve de valeur », Adam Zadikoff, directeur de l’exploitation chez BRD, un portefeuille crypto populaire qui compte plus de 7 millions d’utilisateurs, a déclaré à CNBC Make It le mois dernier. « Oui, vous pouvez gagner de l’argent rapidement si vous le faites correctement, mais le timing du marché est une chose terrible à essayer de faire. Cela ne fonctionne pas. »

De nombreux novices en crypto ne comprennent pas la différence entre les augmentations de prix respectives du bitcoin et du dogecoin. Alors que le bitcoin a des incitations économiques intégrées pour que les mineurs continuent à créer de nouveaux bitcoins et qu’il existe un plafond fixe de 21 millions de bitcoins qui ne pourra jamais exister, le dogecoin n’a pas une telle infrastructure. Au lieu de cela, il a été alimenté par l’excitation sur Twitter et Fils Reddit.

«Vous voyez le pouvoir dans les médias sociaux d’inciter les gens à faire quelque chose en masse», dit Zadikoff à propos du dogecoin. « C’est le truc flash-in-a-pan que les gens soutiennent en ce moment. »

Divulgation: « Saturday Night Live » est une émission de télévision de NBCUniversal, la société mère de CNBC.