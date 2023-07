Combien va-t-il gagner

Après avoir établi plusieurs records lors de son passage à Chelsea, Cesar Azpilicueta a décidé de quitter le club et de rejoindre l’Atletico Madrid. Même s’il restait encore un an au capitaine du club sur son contrat, un déménagement dans la capitale espagnole a été finalisé.

Après 11 ans de dévouement, les Bleus ont accepté de laisser partir le joueur de 33 ans en bons termes. Depuis qu’il a rejoint Chelsea en 2014, le défenseur a disputé plus de 500 matchs, le plus grand nombre de joueurs non nés en Angleterre, et a aidé le club à remporter de nombreux trophées, dont la Ligue des champions de l’UEFA et deux titres de Premier League.

Le départ d’Azpilicueta de Chelsea fait suite aux ventes combinées de 125 millions de livres sterling de Mason Mount et Kai Havertz. En plus de N’Golo Kante, Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy scellant un déménagement en Arabie saoudite, la tenue de Stamford Bridge a vu les départs de Mateo Kovacic à Manchester City et de Ruben Lofuts-Cheek à l’AC Milan.

Que gagnera Cesar Azpilicueta dans son salaire à l’Atletico Madrid ?

L’Atletico Madrid a courtisé Cesar Azpilicueta l’été dernier. Cependant, il a décidé de rester à Londres et de signer une prolongation de contrat avec Chelsea. Après que les géants de la Serie A, l’Inter, aient fait des progrès significatifs vers la signature du joueur de 33 ans cet été, les Colocheros ont réintégré la course.

En conséquence, cet été, l’équipe de Simeone a fait un geste intelligent et a obtenu les services du défenseur espagnol. Le vétéran a accepté un contrat d’un an jusqu’en juin 2024, avec une option de prolongation d’un an. Son salaire, cependant, reste un mystère pour l’instant.

Il y a eu des rumeurs, cependant, selon lesquelles son salaire serait comparable à ce qu’il gagnait à Londres. L’ancien capitaine de Chelsea aurait gagné environ 12 millions de dollars par an, comme le rapporte le Evening Standard.

Cela se traduirait par un salaire mensuel d’environ 1 million de dollars, soit près de 230 000 dollars par semaine. Pour mettre les choses en perspective, cela représente environ 46 000 $ par jour, soit environ 5 700 $ par heure ou 96 $ par minute.

PHOTO : Images IMAGO / PA