Combien TikTok paie les employés, selon les données salariales

Le PDG de TikTok, Shou Zi Chew.

TikTok recrute agressivement aux États-Unis.

Insider a passé au peigne fin les données publiques pour obtenir un aperçu du revenu des employés de TikTok aux États-Unis.

TikTok et le propriétaire ByteDance ont offert des salaires de base entre 30 $ (environ 478 rands) de l’heure et 400 000 $ (environ 6,4 millions de rands) par an.

Pour plus d’histoires, allez à www.BusinessInsider.co.za.

TikTok embauche de manière agressive aux États-Unis où la concurrence des rivaux de la grande technologie s’intensifie.

La base d’utilisateurs de l’application a explosé l’année dernière, passant un milliard d’utilisateurs actifs mensuels dans le monde, selon l’entreprise. Et la croissance a conduit des concurrents comme Instagram, YouTube et Snapchat à déployer des fonctionnalités de copie.

L’entreprise s’est dotée de personnel pour garder une longueur d’avance sur la concurrence et répondre à la demande croissante des utilisateurs. Il compte actuellement plus de 2 000 offres d’emploi aux États-Unis répertoriées sur son site Web.

Alors que les employés actuels et anciens de TikTok ont ​​décrit la culture du lieu de travail comme haute pressionavec des rôles qui peuvent exiger travailler en dehors des heures normales de bureaul’entreprise continue d’attirer des candidats dans des villes à travers les États-Unis. Insider a mis à jour son analyse de combien gagnent les employés de TikTok aux États-Unis, sur la base de plus d’une centaine de nouvelles demandes de visa de travail.

Les données publiques, publiées par l’Office of Foreign Labor Certification du département américain du Travail, montrent combien TikTok et ByteDance proposaient de payer les employés qu’ils souhaitaient embaucher aux États-Unis par le biais de visas de travail. Les données incluent uniquement les salaires de base, et non les formes de rémunération telles que les options d’achat d’actions ou les primes en espèces. Il montre, par exemple, que TikTok paie 100 000 $ (environ 1,5 million de rands) par an ou plus pour certains rôles d’opérations de contenu, et que ByteDance a offert jusqu’à 200 000 $ (environ 2,4 millions de rands) par an aux ingénieurs logiciels pour sa plate-forme d’effet AR.

Dans l’ensemble, TikTok et ByteDance ont offert à certains employés entre octobre 2020 et mars 2022 des salaires de base allant de 30 $ (environ 478 rands) de l’heure à 400 000 $ (environ 6,4 millions de rands) par an pour une variété de rôles différents, selon les données.

Recevez le meilleur de notre site par e-mail tous les jours de la semaine.