ÊTRE chauffeur de bus est un travail difficile avec la quantité de trafic que vous devez affronter chaque jour, de longues heures et la responsabilité des personnes à bord.

Cependant, c’est un travail gratifiant – voici ce que vous devez savoir pour devenir chauffeur de bus.

Les chauffeurs de bus peuvent gagner jusqu’à 34 000 £ par an Crédit : Marc Aspland – The Times

Combien sont payés les chauffeurs de bus ?

Le site Web de recrutement Indeed a rapporté qu’en décembre 2022, le salaire moyen d’un chauffeur de bus par an était de 22 088 £.

Cependant, cela varie en fonction de l’entreprise pour laquelle vous travaillez et de l’endroit où vous vous trouvez.

Les salaires peuvent augmenter au fil du temps à mesure que vous acquérez plus d’expérience et assumez de nouveaux rôles qui comportent plus de responsabilités.

Les villes les mieux rémunérées pour les chauffeurs de bus au Royaume-Uni sont :

Londres – moyenne de 28 628 £ par an

Bristol – moyenne de 25 699 £ par an

Manchester – moyenne de 22 301 £ par an

Édimbourg – moyenne de 22 039 £ par an

Nottingham – moyenne de 22 005 £ par an

Glasgow – moyenne de 21 909 £ par an

Leicester – moyenne de 21 674 £ par an

Sheffield – moyenne de 20 719 £ par an

Leeds – moyenne de 20 678 £ par an

Selon le site Web du gouvernement, les salaires vont jusqu’à 34 000 £ pour les conducteurs expérimentés, tandis que le salaire d’entrée commencerait à 18 000 £.

Stagecoach dit que si vous êtes déjà un conducteur qualifié de véhicule de transport de passagers, vous commencerez avec un salaire plus élevé qui reflète vos années sur la route.

Et si vous avez cinq ans d’emploi chez un autre opérateur de bus, vous pouvez vous inscrire pour un tarif supérieur avec une licence valide.

Comment devenir chauffeur de bus ?

Vous aurez besoin d’un permis de conduire complet, avec au moins un an d’expérience de conduite au Royaume-Uni.

Et vous devrez peut-être être prêt à travailler selon des horaires de travail variés, notamment des week-ends et des jours fériés.

Un aspirant chauffeur de bus devrait également obtenir une licence PCV.

Pour cela, vous devrez suivre un cours qui peut coûter entre 1 000 et 3 000 £ selon que vous choisissez une agence ou une école de formation PCV.

Pour vous assurer d’obtenir le bon cours de formation pour vous, faites des recherches approfondies et comparez ce qui est comparable.

Les candidats devront également veiller à faire attention sur les routes, car les personnes ayant six points ou plus sur leur permis peuvent ne pas être éligibles.

Vous pouvez également essayer de vous trouver un apprentissage.

Vous aurez besoin d’au moins un permis de catégorie B pour commencer votre formation – qui est un permis de conduire automobile.

L’apprentissage dure normalement un an et vous apprendrez sur le lieu de travail tout en étudiant en dehors du travail.

De quelles qualifications ai-je besoin pour devenir chauffeur de bus ?

Pour devenir chauffeur de bus, vous n’auriez pas besoin de beaucoup de qualifications.

La plupart des entreprises ne demandent que la bonne licence et certains GCSE.

Ceux-ci incluent normalement une note en anglais et en mathématiques.