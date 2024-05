Combien Singapore Airlines pourrait devoir après des décès et des blessures dus à des turbulences

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. L’avion Boeing 777-300ER de Singapore Airlines, qui se dirigeait vers Singapour depuis Londres avant d’effectuer un atterrissage d’urgence à Bangkok en raison de fortes turbulences. Lillian Suwanrumpha/AFP via Getty Images

Un homme est mort et plus de 100 passagers ont été blessés après un vol désastreux de Singapore Airlines.

Les blessures pourraient donner lieu à un procès coûteux contre la compagnie aérienne.

Les passagers blessés pourraient avoir droit à 170 000 dollars ou plus grâce à un traité de 1999, a rapporté le SCMP.

Les passagers qui ont été grièvement blessés lors de turbulences extrêmes à bord d’un vol de Singapore Airlines plus tôt cette semaine pourraient récolter des indemnités à six chiffres ou plus, Poste du matin de la Chine du Sud signalé.

Un Britannique de 73 ans est décédé mardi lors du vol Londres-Singapour après que le Boeing 777 ait chuté de plusieurs centaines de pieds avant de se stabiliser en plein vol. Plus de 100 autres passagers ont également été soignés pour diverses blessures, ce qui en fait l’un des pires incidents de turbulence de l’histoire récente.

Plusieurs passagers ont subi des blessures traumatiques, notamment une paralysie, un traumatisme crânien et dorsal, ainsi que des lésions cérébrales. L’Associated Press a rapporté.

Des dommages et intérêts ne seront pas accordés tant qu’une enquête n’est pas terminée, a déclaré un avocat du secteur de l’aviation au South China Morning Post – un processus qui pourrait prendre des années. Mais les passagers blessés à bord disposent d’un moyen d’obtenir des indemnisations par le biais d’un traité vieux de plus de vingt ans.

La Convention de Montréal, ou MC99, est un accord international qui régit la responsabilité mondiale des compagnies aériennes en cas de décès ou de blessures de passagers. Le traité a été créé en 1999 pour établir un ensemble plus unifié de politiques aériennes capables de protéger les passagers et de responsabiliser les compagnies aériennes. selon le Organisation de l’aviation civile internationale (IATA). Une partie de l’accord stipule que les passagers qui subissent des blessures causées par une compagnie aérienne peuvent récupérer jusqu’à 170 000 dollars, a écrit l’IATA dans un rapport.

« Le MC99 est conçu pour être un traité unique et universel régissant la responsabilité des compagnies aériennes dans le monde entier », a écrit l’IATA.

Une femme anonyme qui a volé avec Ryanair en 2020 a été payée 33 000 $ par la compagnie aérienne irlandaise à bas prix après s’être cassé la jambe en sortant de l’avion. La femme a cité la Convention de Montréal dans sa réclamation.

Un autre passager de la compagnie aérienne, citant le traité, a poursuivi Delta plus tôt en mai, affirmant qu’il s’était cassé une côte après l’effondrement de l’accoudoir lorsqu’il s’appuyait dessus. Le passager demande 1 million de dollars puisqu’il accuse également Delta de négligence.

Un porte-parole de Delta n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires envoyée en dehors des heures de travail.

Malgré la limite de 170 000 dollars fixée par le traité de 1999, Peter Neenan, un avocat du secteur de l’aviation, a déclaré au South China Morning Post que les victimes qui ont subi des blessures similaires à celles des passagers de Singapore Airlines ont pu « facilement aboutir à des réclamations à sept et parfois huit chiffres ».

Le montant de l’indemnisation ne pourra toutefois être déterminé qu’une fois l’enquête sur le vol terminée, a-t-il déclaré à la publication.

Un passager sur le soulagement vol de Bangkok à Singapour dit Les temps du détroit qu’un membre du personnel de la compagnie aérienne avait offert une compensation monétaire aux passagers. Il a déclaré au média qu’un membre du personnel lui avait remis une enveloppe contenant 1 000 dollars de Singapour, soit environ 740 dollars.

« (Le membre du personnel) a dit que l’argent était comme… des excuses », a-t-il déclaré au Straits Times.

Après le vol meurtrier, Singapore Airlines a annoncé qu’elle ne servirait plus de repas lorsque le voyant de la ceinture de sécurité était allumé.

Un porte-parole de Singapore Airlines n’a pas répondu à une demande de commentaire.