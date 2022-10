Combien pouvez-vous économiser en n’allant pas au Starbucks ? Nous faisons le calcul

Cette histoire fait partie Conseils pour la maisonla collection de conseils pratiques de Crumpe pour tirer le meilleur parti de votre maison, à l’intérieur comme à l’extérieur.

Comme l’a dit le poète et érudit contemporain Lizzo, “la vérité fait mal”. Et c’est vrai quand il s’agit de ton quotidien café habitude. Vous savez probablement déjà qu’il est moins cher de faire du café à la maison ; il s’agit simplement d’acheter en gros par rapport à l’économie d’un seul article, avec une pincée de culture de consommation par rapport à la culture de bricolage dans le mélange. Mais si vous vous êtes déjà demandé combien vous pouvez économiser en faisant votre propre café plutôt qu’en achetant chez Starbuckj’ai fait le calcul.

Le café d’un café peut être satisfaisant. Qu’il s’agisse de l’odeur qui vous accueille sans avoir à attendre que le café soit infusé, de l’agitation réconfortante de la culture des cafés ou simplement de savoir avec certitude que votre moitié-moitié n’aura pas dépassé sa date de péremption. Mais les temps financiers désespérés peuvent appeler des mesures financières désespérées, même pour quelque chose d’aussi sacré que le breuvage quotidien. Combien d’argent pouvez-vous réellement économiser en faisant du café à la maison ? Je ne voulais pas spécialement faire ce calcul — la vérité fait mal, tu te souviens ? Mais pour le plus grand bien, j’ai croqué les chiffres.

Étant donné que Starbucks est le café le plus omniprésent du pays, où nous sommes très nombreux à prendre notre café, la comparaison des prix ici est basée sur des commandes Starbucks bon marché, de milieu de gamme et chères, avec leurs ingrédients équivalents calculés pour les versions DIY. Le verdict? Selon votre commande de café, vous économiserez jusqu’à 736 $ en préparant votre café à la maison tous les jours. Vous trouverez ci-dessous une ventilation complète des économies potentielles qui subsistent dans votre garde-manger.

Café Starbucks versus le faire à la maison Starbucks tous les jours Starbucks chaque année DIY au quotidien Bricolage annuel Économies annuelles potentielles Grand café goutte à goutte (12 oz) (1 par jour) 1,85 $ 462,50 $ 0,62 $ 155,00 $ 307,50 $ Grand café goutte à goutte (12 oz) (2 par jour) 3,70 $ 925,00 $ 1,24 $ 310,00 $ 615,00 $ Grande (16 oz) Caffe Latte 3,65 $ 912,50 $ 1,35 $* 336,83 $* 575,68 $ Venti (20 oz) Caramel Macchiato 4,75 $ 1 187,50 $ 1,81 $* 451,25 $* 736,25 $ *Les chiffres incluent le prix de l’équipement

Comment j’ai fait le calcul

j’ai examiné Prix ​​des menus Starbucks pour les articles qui représentaient des prix bas, moyens et élevés pour les boissons au café. À 1,85 $, un grand café goutte à goutte est le moins de dommages financiers que vous puissiez subir pour une infusion chez Starbucks. En montant d’une taille et d’un niveau de prix, un grand Caffe Latte à 3,65 $ correspond à peu près au prix médian général des boissons Starbucks. Toutes les cloches et sifflets supplémentaires au niveau supérieur vous coûteront 50 à 80 cents de plus. En passant aux articles les plus chers, j’ai choisi un venti Caramel Macchiato car c’est l’un des éléments de menu les plus anciens de Starbucks, mais aussi un dont les ingrédients ne sont pas difficiles à trouver et que vous pourriez théoriquement faire à la maison – même avec le filet de caramel requis. À 4,75 $ pour un Venti Caramel Macchiato, les seules boissons au café Starbucks qui sont plus chères sont les versions Venti des articles disponibles en saison. (En te regardant, latte aux épices à la citrouille.)

Olivia Geyelin



A titre de comparaison, j’ai utilisé Listes d’ingrédients publiées par Starbucks et des ingrédients sourcés disponibles en ligne. J’ai ensuite utilisé ces prix pour calculer le coût de boissons similaires faites à la maison.

J’ai inclus un prix total par jour pour chacun des articles, ainsi qu’un coût annuel, en supposant que votre habitude quotidienne de café correspond à une semaine de travail moyenne : cinq jours par semaine pendant 50 semaines. (Si votre horaire quotidien comprend plus d’un voyage à Starbucks, vous pouvez continuer à multiplier en conséquence.) Dans le tableau ci-dessous, j’ai pris en compte les buveurs de café d’une tasse et de deux tasses. Oh, et si vous tenez compte d’un pourboire régulier à votre barista ou de l’argent dépensé en essence pour vous rendre au café, ces économies deviennent encore plus importantes.

La plupart des gens sont installés avec un cafetière standardmais si vous prévoyez de faire du café à base d’espresso boissons à la maison, il y aura des coûts initiaux pour l’équipement, j’ai donc pris en compte et calculé au prorata le coût du matériel à prix moyen dans les totaux pour ces deux boissons. Si vous partez de zéro, CNET a testé pour trouver le meilleures cafetières et machines à expresso en 2022.

Coût du café goutte à goutte Starbucks par rapport à sa fabrication à la maison

Pour seulement 1,85 $, un simple grand café goutte à goutte (jargon Starbucks pour petit) peut donner l’impression que cela ne vous coûte que de la monnaie de poche, mais vous pouvez économiser plus de 300 $ par an en vous préparant une portion de café de 12 onces à la maison, même en utilisant Starbucks. propriétaire des haricots. À 10 $ par sac de 12 onces chez Target, en utilisant les données de divers blogs sur le café sur la quantité de café moulu nécessaire pour préparer une portion de 12 onces (grande), vous devriez obtenir environ 16 boissons de 12 onces pour chaque sac de café.

Cela porte le coût quotidien à 62 cents par portion. (Même une cafetière de base à portion individuelle telle qu’une Keurig et une année de tasses de café correspondantes vous amènera dans la fourchette d’un dollar par jour, y compris le coût de la machine.) Pour vos économies de 307 $ ou 615 $ (buveurs à deux tasses) au cours de l’année, vous pourriez marquez-vous l’un des modèles les mieux notés de notre liste de meilleures cafetières ou un abonnement à l’un de nos clubs de café préférés.

Getty Images – Garçon Anupong



Coût du Starbucks grande latte par rapport à sa fabrication à la maison

Un latte classique est toujours une option de café sans fioritures, mais nécessite plus d’efforts et un équipement plus spécialisé si vous comptez en faire un à la maison. À 3,65 $ par boisson chez Starbucks, devriez-vous ? Avec près de 600 $ d’économies au cours de l’année possibles en le faisant vous-même, vous devriez sans doute le faire. Le grand Caffe Latte de Starbucks se compose d’un double shot et d’environ 12 onces de lait. Bien que cela ne représente qu’environ 14 onces de liquide dans une tasse de 16 onces, la légère mousse qui accompagne le lait cuit à la vapeur représente une partie du volume de la tasse.

J’ai calculé le coût de bricolage d’une boisson similaire en utilisant Rôti d’espresso à grains entiers Starbucks. (C’est 10 $ pour un sac de 12 onces chez Target.) J’ai consulté plusieurs blogs de café pour obtenir un nombre médian de 15 grammes de grains d’espresso moulus nécessaires pour un double espresso, donc un sac de 12 onces de Starbucks Espresso Roast donnerait environ 22 doses doubles, nécessitant environ 11,5 sacs de café au total par an. 23,5 gallons de lait à 2% sont nécessaires pour une année de lattes de la taille d’une pinte, et j’ai trouvé le prix moyen du lait à partir des données recueillies par le USDA.

Une fois que vous faites. à la maison, votre latte classique passe de 3,65 $ à environ 1,35 $ par jour, en gardant 575,68 $ sur votre compte bancaire à la fin de l’année. Encore une fois, cela inclut le coût d’une machine à expresso de base, ce chiffre baisse donc de près de 50 cents par boisson après la première année d’utilisation. C’est moins cher qu’une simple tasse de café.

Coût de Starbucks Caramel Macchiato par rapport à sa fabrication à la maison

Tout d’abord, je suis tenu par la loi de mentionner qu’un macchiato Starbucks ne ressemble en rien à un macchiato italien réel, qui ne se compose que d’espresso et de mousse. Starbucks Caramel Macchiato est fondamentalement un énorme café au lait sucré, mais je ne blâmerai pas l’entreprise sur le vocabulaire car c’est l’un de mes favoris de longue date. Il se trouve également que c’est l’une des boissons les plus chères de Starbucks – 4,75 $ pour un venti. Cela signifie de sérieuses économies si vous êtes prêt à le faire à la maison : plus de 700 $ pour l’année.

J’ai utilisé les mêmes paramètres pour les grains de café et le lait ci-dessus, en mettant à l’échelle en conséquence pour un triple shot et 16 onces de lait nécessaires. (Le coup supplémentaire d’espresso et de sirop aromatisé prend 2 onces supplémentaires dans la tasse, plus il y a toujours l’élément de mousse.) J’ai également pris en compte la même machine à expresso de base.

Starbuck



Selon le site Web de Starbucks, un Venti Caramel Macchiato comprend quatre pompes de sirop, et selon le détaillant de café Les brasseurs de café, chaque pompe est d’environ 1/4 d’once, ce qui signifie que vous aurez besoin de 10 bouteilles de sirop de vanille à 11,25 $ chacune au cours de l’année. Ensuite, il y a le filet de caramel. Bien que la “bruine” ne soit pas une mesure facile à définir, j’ai estimé de manière prudente environ 1/4 d’once pour cette garniture également. À 9,22 $ pièce, il faudrait quatre bouteilles de Sauce caramel aux ghirardellis pour styliser vos macchiatos DIY pour l’année. Cela ramène le coût de votre boisson de 4,75 $ à 1,81 $ et vous fait économiser 736,25 $ pour l’année, probablement assez pour un billet d’avion pour l’Italie.

Si vous êtes prêt à lancer votre carrière de barista à domicile, Starbucks a la plupart de ses recettes mises en ligne. Et nous avons testé pour trouver les meilleures cafetières dans tous les styles (voir ci-dessous) pour tirer le meilleur parti de votre matin Joe.

