Combien pour voir un film à AMC ? Cela dépendra bientôt de l’endroit où vous vous asseyez.

Certains sièges intermédiaires dans les cinémas AMC seront plus chers que d’autres dans le cadre de la nouvelle stratégie de tarification des billets de la société, annoncée cette semaine.

AMC Entertainment, la plus grande chaîne de cinéma au monde, dit dans un communiqué lundi que ce nouveau système de tarification, connu sous le nom de Sightline chez AMC, serait en place dans tous ses cinémas américains d’ici la fin de l’année.

Les sièges au premier rang du théâtre seront les moins chers et les sièges au milieu du théâtre seront les plus chers, a indiqué la compagnie. Cependant, les nouveaux prix n’affecteront pas les projections avant 16 heures ou les billets vendus à prix réduit le mardi, a déclaré AMC.

Le vice-président exécutif et directeur du marketing d’AMC, Eliot Hamlisch, a déclaré dans le communiqué de presse que le système à plusieurs niveaux “s’aligne plus étroitement” sur les sièges réservés et les modèles de tarification d’autres types d’événements payants, tels que les événements sportifs et les concerts.