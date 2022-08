Combien ne voient aucun mérite dans la civilisation occidentale ?

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un centre de recherche de Moscou a découvert que 59 % des Russes ne voient aucune valeur dans la civilisation, la démocratie et la culture occidentales. Ce sont des chiffres en augmentation dans ce pays depuis 2000. La formidable machine de propagande d’État du Kremlin semble gagner le cœur et l’esprit des Russes. J’ai demandé au journaliste Oleg Kashin pourquoi il pensait qu’il en était ainsi.

“Personne ne sait”, me dit-il. Reporter bien connu à Moscou, Kashin a été passé à tabac devant son domicile après avoir couvert des manifestations contre la construction d’une autoroute traversant des terres protégées en 2010. Il vit désormais à Londres.

Sa théorie est qu’après l’arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine au début du millénaire, le niveau de vie des Russes a atteint des niveaux sans précédent et les gens ont surfé sur une vague de contentement. Ils n’ont pas nécessairement exprimé leur satisfaction à haute voix. Mais c’était là, implicite. Et, bien sûr, la télévision d’État a depuis un certain temps vilipendé l’Occident. Mais de plus en plus, selon Kashin, en cette période de guerre, le régime s’attendra à un soutien sans réserve là où il y a maintenant ce qu’il appelle un “silence collectif” sur ce qui se passe en Russie et en Ukraine. Pour l’instant, il ne voit pas “le bruit”.

“Qui est le visage de la guerre de Poutine ? Le premier visage est Poutine. Le deuxième visage est Medvedev, et c’est drôle parce qu’au début du XXIe siècle, Medvedev était le chef des libéraux au Kremlin. Et la troisième personne est Ramzan Kadyrov », dit-il. “Le dictateur tchétchène, peut-être, mais il est impossible de trouver ne serait-ce que 10 Russes célèbres qui soutiennent la guerre en public.”

Il ne sent pas non plus l’odeur d’un coup d’État imminent au palais. Kashin dit que le système a été empilé contre les options et les “plans b” depuis l’époque de feu le président Boris Eltsine. C’est tout sauf à l’épreuve des coups, dit-il.

“Je pense que la peur la plus forte de Poutine est la révolution, comme l’Ukraine, comme au Moyen-Orient, comme la Géorgie. L’ensemble du système politique depuis 2004 est construit pour éviter toute révolution.”

J’ai demandé à Kashin si l’assassinat de Daria Dugin, une journaliste ultra-nationaliste et partisane de la politique de Poutine, allait semer la peur dans le cœur des autres alliés du Kremlin.

“Je connais la structure de l’opinion publique russe et son influence sur ses esprits. Demain, il y aura une autre nouvelle. Et je ne suis pas sûr qu’à la fin de cette semaine, Dugina sera à la une des journaux russes. Personne ne se souvient de ce qui s’est passé. Il y a un mois, il y a deux mois. Personne ne se souvient de Bucha. Personne ne se souvient du croiseur Moscow. Je pense que c’est un défaut artificiel de l’opinion publique russe construit par le Kremlin », me dit Kashin.

Je demande à quel point le père de Dugina, Alexander Dugin, est important pour le public et, plus important encore, pour la formation de l’opinion du Kremlin en Russie. Il affirme que tant d’intellectuels étaient occupés à essayer de gagner un centime ou de privatiser leurs institutions dans les années 90 qu’il y avait une pénurie d’idées pour construire le futur État lorsque, dit Kashin, “le ressentiment russe est né, quand beaucoup de gens se sont sentis comme perdants.” Les idées de Dugin étaient pratiques.

Il pense toujours que même si l’emprise de Poutine sur le pouvoir est solide comme le roc et que l’opposition est réduite au silence, il y a une menace à sa façon de gouverner, et c’est l’armée ukrainienne.

“Même si la guerre s’arrête aujourd’hui, avec les lignes de front actuelles, je pense que cela pourrait conduire à un changement politique en Russie. Peut-être que Poutine devra faire ce changement. Nous avons une expérience historique – après la guerre de Crimée au XIXe siècle, après la Première Guerre mondiale, quand la Russie a fait la Révolution, après la guerre d’Afghanistan parce qu’elle a conduit à la « perestroïka ». » Mais ensuite, ajoute-t-il, il y a eu « la guerre de Tchétchénie qui a fait de Poutine le président ».