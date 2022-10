Combien moins d’énergie un micro-ondes utilise-t-il qu’un four ? J’ai fait les maths

Si votre objectif est d’économiser de l’argent sur ces factures d’énergie mensuelles embêtantes, il y a plusieurs changements dans la maison qui vous aideront. Éteindre les lumières lorsque vous ne les utilisez pas et garder le thermostat réglé sur cette température. Mais vous pouvez également échanger des appareils de cuisson plus économes en énergie à la place du grand four.

Votre four principal utilise beaucoup plus d’énergie qu’une friteuse à air, par exemple. Si vous ne le faites pas ont un friteuse à airun micro-ondes est un autre appareil de cuisson plus économique, et même s’il ne fera pas tout le travail qu’un four standard fera, trouver des moyens d’utiliser davantage le micro-ondes pourrait empêcher votre dépense énergétique totale de gonfler cet hiver.

J’ai calculé l’énergie totale nécessaire pour faire fonctionner un micro-ondes et l’ai comparée à l’énergie brute (et au coût) d’un four pleine grandeur. Voici exactement combien vous pourriez économiser au cours d’une année.

Micro-ondes vs grand four Four micro onde Four à gaz Four électrique Consommation d’énergie moyenne par heure 1 200 watts 7 000 BTU 3 000 watts Coût par heure 0,20 $ 0,40 $ 0,51 $ Coût par an (365 heures de cuisine) 74 $ 146 $ 182 $

Tout comme la friteuse à air, le micro-ondes s’avère être un moyen de cuisson extrêmement économe en énergie, encore plus si l’on considère la rapidité avec laquelle il cuit. Vous pouvez certainement économiser de l’argent sur votre facture d’énergie si vous trouvez des moyens d’utiliser votre micro-ondes au lieu du grand four.

Voici comment j’ai obtenu ces chiffres.

Prix ​​Molly / Crumpe



Combien d’énergie consomme un micro-onde ?

Les micro-ondes fonctionnent uniquement à l’électricité et un micro-ondes standard nécessite environ 1 200 watts. Les micro-ondes plus grandes et plus puissantes peuvent tirer un peu plus d’énergie que ce taux, tandis que les micro-ondes plus petites utilisent généralement un peu moins. Si vous deviez utiliser votre micro-ondes pendant 15 minutes chaque jour, cela se décomposerait en 300 watts par jour ou 0,3 kWh. À New York, où j’habite, un kWh coûte environ 17 cents, donc votre coût quotidien serait d’environ 5 cents. Multipliez cela par 365 et vous obtenez un total annuel approximatif.

Et qu’en est-il du coût de fonctionnement d’un micro-ondes ?

Faire fonctionner votre micro-ondes pendant 15 minutes chaque jour consomme environ 109,5 kWh et dans l’État de New York, cela vous coûterait environ 18,60 $ par an. Si vous l’utilisiez une heure par jour, cela vous coûterait environ 74 $ pour un an.

Lire la suite: J’adore ce micro-ondes à 98 $ qui est aussi une friteuse à air

Aide culinaire



Quelle est la consommation d’énergie d’un four à gaz ?

Pour calculer le coût de fonctionnement de votre four à gaz, nous prenons la cote énergétique du four en Btu et la divisons par 100 000. Multipliez le résultat par le coût par thermie du gaz naturel dans votre état (varie selon l’état), puis multipliez par le nombre prévu d’heures d’utilisation.

Combien coûte le fonctionnement de votre four ?

Pour calculer le coût de fonctionnement d’un four de 18 000 Btu, par exemple, vous diviserez 18 000 par 100 000, ce qui vous donnera 0,18. Nous devrons également trouver le prix moyen par therm du gaz naturel dans votre état. Ce tableau a les prix les plus récents via l’US Energy Information Administration. Notez que ce graphique est indiqué en dollars par millier de pieds cubes, vous devrez donc diviser par 10. Par exemple, si le prix du graphique est de 23 $, vous utiliserez 2,30 $ pour calculer le coût.

À New York, le prix est actuellement de 2,20 $ par therm (environ la moyenne pour les États-Unis). Ensuite, nous multiplierons ce prix pour un therme par le nombre que vous avez calculé à la dernière étape (0,18 dans cet exemple) pour obtenir le coût de fonctionnement par heure d’utilisation de votre four à gaz.

Pour un New-Yorkais, cela coûtera environ 40 centimes de l’heure faire fonctionner un four de 18 000 Btu. Si je devais faire fonctionner un four une heure par jour, cela me coûterait 146 $ par année. Dans certains États, dont la Géorgie, la Floride et l’Ohio, le gaz naturel est supérieur d’environ 30 % à la moyenne nationale. À Hawaï, c’est plus du double.

Sarah Tew / Crumpe



Quelle est la consommation d’énergie d’un four électrique ?

Pour trouver le coût total de fonctionnement d’un four électrique, vous calculerez la puissance consommée par heure de cuisson. La plupart des fours électriques consomment environ 3 000 watts, un débit qui varie en fonction de la température. Une fois que vous avez trouvé la puissance via l’étiquette de l’appareil ou une liste de produits en ligne, multipliez-la par le nombre d’heures d’utilisation du four chaque jour (nous utiliserons 1 heure pour ce calcul), puis divisez par 1 000 watts pour trouver le kilowatt- heures ou kWh d’électricité consommée.

Et qu’en est-il du coût de fonctionnement d’un four électrique ?

Ensuite, trouvez le prix moyen par kWh d’électricité dans votre état. Pour cela, vous pouvez consulter ce tableau qui a les prix 2020 indiqués en cents par kWh. Multipliez ce montant par le nombre que vous venez de calculer (3 kWh dans cet exemple) pour déterminer votre coût d’exploitation par jour.

En travaillant avec le tarif d’électricité actuel de New York de 17 cents par kWh, un four de 3 000 watts coûterait environ 51 centimes de l’heure lorsqu’il est exécuté à haute température. Si j’utilisais mon four environ une heure par jour pendant un an, cela équivaudrait à peu près 182 $ par année.

Combien d’énergie et d’argent pouvez-vous économiser en utilisant un micro-ondes ?

Un four à micro-ondes consomme beaucoup moins d’énergie qu’un four à gaz ou électrique. Utiliser votre four à micro-ondes une heure par jour vous coûterait environ la moitié de l’énergie totale d’un four à gaz naturel et 60 % de moins qu’un four électrique. Gardez à l’esprit que vous avez très probablement ne le fera pas utilisez votre micro-ondes pendant une heure chaque jour, car il cuit beaucoup plus rapidement qu’un four standard.

Cuisinier



Je recommande toujours une friteuse à air pour réduire les coûts énergétiques

Alors qu’un micro-ondes s’avère être un appareil économe en énergie, il est loin derrière les autres fours en termes de résultats. Les micro-ondes conviennent parfaitement à la décongélation et au réchauffage de certains plats surgelés, mais si vous faites trop cuire les aliments au micro-ondes (pas difficile à faire), vous vous retrouverez presque certainement avec une masse caoutchouteuse et non comestible.

Friteuses à air sont un autre rapide et appareil de comptoir économe en énergie qui produit des résultats nettement meilleurs que les micro-ondes. Une friteuse à air est un four à super convection qui fait exploser les aliments avec de l’air en circulation rapide afin qu’ils deviennent croustillants à l’extérieur sans trop cuire l’intérieur. Les friteuses à air ne nécessitent également presque aucun temps de préchauffage, ce qui signifie encore plus d’économies sur vos dépenses électriques mensuelles. Voici mon guide complet des friteuses à air pour vous aider à décider. La meilleure partie est que vous pouvez obtenir un excellent friteuse à air pour moins de 75 $.

Voici 23 façons d’économiser sur vos factures d’électricité dès maintenant Voir toutes les photos



Plus d’idées pour économiser de l’énergie