Combien Matt Hancock est-il payé pour I’m a Celebrity 2022 ?

Il a été révélé que l’ancien secrétaire à la Santé Matt Hanock ira dans la jungle de I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here.

Cependant, combien sera-t-il payé pour aller dans les profondeurs de l’Australie ?

Reuter

Matt Hancock touchera au moins 350 000 £ pour apparaître dans I’m A Celebrity[/caption]

Combien Matt Hancock est-il payé pour I’m a Celebrity ?

L’expert en relations publiques Mark Borkowski a estimé que Matt Hancock serait probablement payé au moins 350 000 £ pour apparaître dans I’m A Celebrity.

Mark a déclaré au Mail: “Ils ont payé 500 000 £ à Noel Edmonds et c’était une réservation de premier ordre. Soit Hancock a désespérément besoin de visibilité, soit d’argent… si c’est l’argent, je m’attendrais à 350 000 £.

Il a été dit que Hancock donnerait une partie des revenus à un organisme de bienfaisance dans le West Suffolk.

Un allié politique proche a déclaré au Sun : « Matt fera un don à l’hospice St Nicholas dans le Suffolk.

“Il déclarera, bien sûr, le montant qu’il reçoit de l’émission au Parlement pour assurer une transparence totale, comme d’habitude.”

Qui est le candidat le mieux payé sur I’m a Celebrity 2022 ?

ITV ne révèle pas les détails de combien chaque concurrent est payé.

Chaque concurrent est payé différemment, certains plus que d’autres.

Cependant, des rapports sont divulgués et le Mail Online a révélé que Boy George pourrait être le candidat le mieux payé en 2022 avec une somme « proche de 900 000 £ ».





Une source d’ITV a déclaré au journal: «C’est plus qu’excitant que nous ayons sécurisé Boy George.

“Cela faisait longtemps que nous n’avions pas eu une grande star mondiale pour filmer la série et il attirera sans aucun doute les téléspectateurs.

«Il est également extrêmement populaire en Australie et avec le spectacle quittant le Pays de Galles et redescendant, il est le complément parfait.

« Le tournage doit actuellement commencer en novembre juste à l’extérieur de Murwillumbah.

“Il a également obtenu le chèque de paie le plus élevé de l’histoire de l’émission – près d’un million de dollars.

“Nous savons que c’est un énorme coup d’État de décrocher Boy George et nous avons hâte que le tournage commence.

“Il est en plein essor en ce moment, il est sur le point de se produire avec le Culture Club au légendaire Austin City Limits dans les semaines à venir.

“C’est un trésor national et nous ne doutons pas que les téléspectateurs feront de lui le roi de la jungle.”

Qui est la star I’m a Celebrity la mieux payée de l’histoire ?

Noel Edmonds reste la star la mieux payée de I’m A Celebrity de l’histoire.

Lorsqu’il est arrivé comme une bombe en 2018, il a déboursé la somme d’au moins 600 000 £, mais il a été le premier à être éliminé.

L’hôte Deal or No Deal était intitulé Empereur du camp alors qu’il commençait à diriger ses collègues célébrités.