Combien les voyages de « saison intermédiaire » permettent-ils d’économiser ? Nous avons analysé les chiffres

Entrez dans l’ère des voyages de « saison intermédiaire » – ou des vacances réservées entre la haute et la basse saison – qui permettent des voyages moins chers, des foules moins nombreuses et des conditions météorologiques plus clémentes. Ce qui était autrefois « l’un des secrets les mieux gardés du voyage… est 1706494746 notre période la plus chargée de l’année », a déclaré James Thornton, PDG d’Intrepid Travel. Les voyageurs sont généralement des adultes sans enfants d’âge scolaire, mais « les parents sont de plus en plus disposés à retirer leurs enfants de l’école pour voyager », a-t-il déclaré à CNBC Travel. Dans certaines régions, le changement est si marqué qu’il est changer les habitudes de voyage saisonnières établies de longue date, selon Rapport de voyage de luxe 2024 de Zicasso. L’enquête menée auprès de quelque 200 spécialistes du voyage a révélé : 41 % ont déclaré que les hautes saisons durent plus longtemps, avec davantage de voyages pendant « ce qui était autrefois considéré comme des saisons intermédiaires ».

43 % ont déclaré que de plus en plus de destinations s’orientent vers des destinations toute l’année “sans basse saison distincte”. “Nous [have] plus de basse saison”, a déclaré Thapanee Kiatphaibool, gouverneur de l’Autorité du tourisme de Thaïlande, à “Squawk Box Asia” de CNBC le 18 janvier. Des schémas similaires de voyages tout au long de l’année se produisent également dans certaines parties des Caraïbes et au Mexique.

À mesure que la frontière entre la haute saison et la saison intermédiaire disparaît, les économies disparaissent également, a déclaré Thornton. “La demande de voyages est forte, même hors saison, et cela fait monter les prix”, a-t-il déclaré à CNBC Travel. Pour savoir où les offres existent encore, CNBC Travel a analysé les tarifs hôteliers dans cinq destinations populaires, en comparant les prix de haute et moyenne saison pour les chambres d’entrée de gamme pour deux voyageurs, la plupart des taxes comprises. Les tarifs sont exacts au 25 janvier 2024.

Les périodes de pointe suivent en grande partie la météo, mais les festivités et les phénomènes naturels, tels que les aurores boréales et les vagues d’Afrique, Grande migrationconduisez également en haute saison. La saison Sakura à Kyoto comprend les trois, ce qui entraîne des hordes de voyageurs qui descendent dans la ville pour voir la floraison de ses cerisiers en fleurs de fin mars à début avril.

Mais les hausses de prix ne concernent pas uniquement les hôtels, a déclaré Chisato Nishiyori, directeur général de 360 ​​Private Travel pour le Japon. “Tout”, des guides aux trains en passant par les billets de musée, augmente, a-t-elle déclaré. Les prix des restaurants restent stables, même si les réservations dans les établissements haut de gamme sont très difficiles à obtenir, même pour les concierges des hôtels, a-t-elle expliqué.

Avec un temps chaud toute l’année, les Maldives ont des saisons basées sur les précipitations plutôt que sur les températures. La saison « sèche » (mousson du nord-est) s’étend de janvier à mars, tandis que la saison « humide » (ou mousson du sud-ouest) dure de la mi-mai à novembre, selon le Service météorologique des Maldives. Ajoutez à cela les vacances de fin d’année et la haute saison aux Maldives dure de décembre à avril, tandis que novembre et avril sont considérés comme les mois « intermédiaires ».

L’analyse de CNBC montre que voyager aux Maldives juste avant le début de la saison des pluies peut permettre d’économiser des centaines, voire des milliers de dollars, rien qu’en frais d’hôtel.

Les étés italiens sont si populaires auprès des touristes que la haute saison du pays s’étend jusqu’en mai et septembre. Ainsi, les « points forts » de l’épaule de l’Italie sont de plus en plus courts et plus difficiles à identifier, selon le site Internet. L’Italie expliquée. “Le printemps est vraiment la dernière véritable saison intermédiaire en Italie, mais il ne dure que deux mois : mars et avril”, indique-t-il, ajoutant que des réductions de prix peuvent également être trouvées fin octobre et novembre.

Le River Palace Hotel de Rome a résisté à la tendance en proposant un tarif plus bas pour une « chambre classique » en juin qu’en mars, grâce à une promotion de réservation de 60 jours à l’avance. Sans cette réduction, le tarif de la chambre est passé à 281 $.

Avec des températures estivales caniculaires, les arrivées internationales à Dubaï sont au plus bas de juin à août. Comme dans de nombreux endroits de l’hémisphère nord, sa saison intermédiaire termine la saison estivale, qui dure quatre mois : avril, mai, septembre et octobre.

Les tarifs à Dubaï ne variaient pas beaucoup entre la haute saison et la saison intermédiaire. Mais les étés étaient nettement moins chers – et les tarifs en mai étaient moins chers qu’en avril. Le navire Queen Elizabeth 2 d’Accor, surnommé “le navire de Dubaï”seul hôtel flottant“, a cependant suivi une tendance saisonnière, avec des prix des chambres en baisse en mars, atteignant un plancher au cours de l’été, puis remontant en octobre.