Combien les stars de Gogglebox de Channel 4 sont-elles payées?

GOGGLEBOX a été un fidèle compagnon pour les fans de toute la Grande-Bretagne pendant le verrouillage.

De nombreux téléspectateurs pensent que regarder la télévision de manière professionnelle est le travail de rêve – mais combien sont payés les Goggleboxers?

Les images de Channel 4 ne doivent en aucun cas être modifiées ou manipulées. Cette image peut être utilisée s

Combien les stars de Gogglebox sont-elles payées?

Gogglebox est une série de télé-réalité britannique diffusée régulièrement sur Channel 4 depuis 2013.

L’émission implique de petits groupes de familles et d’amis qui regardent une grande variété d’émissions dans le confort de leur salon tout en partageant leurs pensées honnêtes.

Malgré le fait que cela ne semble pas être trop d’effort, ceux qui apparaissent dans la série reçoivent des frais.

Les producteurs n’ont jamais confirmé combien cela représentait et si c’était par personne ou par groupe.

(Les images du canal 4 ne doivent en aucun cas être modifiées ou manipulées) Cette image peut être utilisée

Cependant, The Sun a révélé en exclusivité en 2016 que chaque ménage reçoit la même allocation mensuelle de 1500 £.

Un initié de l’émission a déclaré que les frais étaient ensuite répartis entre les contributeurs à leur propre discrétion.

Ils peuvent également profiter d’un plat à emporter gratuit de leur choix deux fois par semaine pour les garder alimentés pendant de longues sessions de tournage.

Les critiques de fauteuil doivent regarder 12 heures de télé par semaine au total – ce qui est divisé en deux passages de six heures.

Canal 4

Cela permet à la plupart des participants de conserver leur emploi habituel à temps plein ou à temps partiel autour du tournage.

Il semble que la plupart des stars gagnent leur argent supplémentaire grâce aux offres et aux approbations qu’elles concluent grâce à leur renommée Gogglebox.

Scarlett Moffatt, qui est apparue dans l’émission jusqu’en 2016, a révélé dans I’m A Celebrity qu’elle avait remboursé l’hypothèque de ses parents avec sa nouvelle fortune.

Pendant ce temps, Sandra Martin, qui est partie en 2017, a déclaré au Mail On Sunday qu’elle gagnait un salaire annuel de 100000 £ grâce au programme.

La plupart des stars actuelles ont été approchées par des directeurs de casting.

Cependant, les producteurs du Studio Lambert ont par le passé encouragé les téléspectateurs ayant des opinions «fortes et divertissantes» à entrer en contact avec eux par e-mail à takepart @ .

Malgré cela, le créateur de l’émission, Stephen Lambert, a précédemment déclaré en 2015 à propos du processus de casting que «tout le monde sur Gogglebox a été trouvé et persuadé d’être dans l’émission et je pense que c’est la clé de la raison pour laquelle ils sont sympathiques et pourquoi la série fonctionne, car nous apprenez à connaître ces personnes ».

À l’époque, il a déclaré: «Nous n’avons jamais fait de publicité pour des personnes sur Gogglebox.»





Quand Gogglebox est-il diffusé sur Channel 4?

La nouvelle série de Gogglebox se poursuit CE SOIR vendredi 25 décembre 2020, avec un tour d’horizon des meilleurs moments de l’année dernière.

Les téléspectateurs peuvent rattraper les épisodes manqués sur Channel 4 + 1 ou en ligne sur All4.