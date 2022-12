Combien les juges de The Voice sont-ils payés ?

IL y a eu plus d’une douzaine de coachs différents sur The Voice depuis le début de l’émission en 2011.

Des chanteurs country aux idoles de la pop, chaque juge de The Voice est unique et se spécialise dans différentes choses, c’est pourquoi leurs salaires ne sont pas tous les mêmes.

Getty

Juges pour The Voice, saison 22[/caption]

Combien les juges sont-ils payés sur The Voice ?

Le prix par juge varie en fonction de sa renommée personnelle, de son mandat dans l’émission et du nombre de victoires qu’il a remportées au cours des saisons précédentes.

La plupart des juges ont en moyenne environ 13 millions de dollars par saison.

Par exemple, on dit que Blake Shelton gagne 13 millions de dollars par saison; cependant, il a remporté le plus de victoires dans l’histoire de la série et il fait partie de la série depuis sa création.

Pour ces raisons, il a probablement reçu des primes.

De plus, Shelton est un habitué des deux saisons de The Voice (il y en a deux par an), ce qui signifie qu’il gagne environ 26 millions de dollars par an grâce à l’émission.

Le juge de retour John Legend gagne également 13 millions de dollars par saison.

Qui était le juge le mieux payé de l’histoire de The Voice ?

Ariana Grande a été payée 25 millions de dollars par saison, ce qui en fait la juge la mieux payée de The Voice.

Elle a été tellement payée parce qu’elle a attiré une grande partie de l’audience de la génération Z et de la génération Y à l’émission.

Elle ne reviendra pas cette saison, et Kelly Clarkson non plus, qui a été payée 14 millions de dollars par saison.

Qui remplace Ariana Grande et Kelly Clarkson dans The Voice cette saison ?

Cette saison, les deux postes créés par la perte de Kelly Clarkson et Ariana Grande seront pourvus par la juge de retour Gwen Stefani et la nouvelle juge Camila Cabello.

Gwen a été juge dans l’émission dans le passé alors qu’elle aurait commencé à environ 10 millions de dollars et a gravi les échelons jusqu’à 15 millions de dollars.

Getty

Les juges de la première de la soirée d’ouverture de The Voice saison 22[/caption]