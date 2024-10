Combien les joueurs sont payés en séries éliminatoires

Les séries éliminatoires de la Ligue majeure de baseball démarrent en trombe avec une puissance de stars, des séries de divisions serrées et des audiences télévisées en hausse. Fox, qui diffusera les World Series, salive à l’idée de voir les Dodgers de Los Angeles et les Yankees de New York s’affronter lors de la Classique d’automne avec les stars Shohei Ohtani et Aaron Judge.

Tous les joueurs veulent participer aux World Series, mais si leur équipe échoue, ils devraient également soutenir ce match.

Une série mondiale Yankees-Dodgers générerait non seulement les audiences télévisées les plus élevées, mais également des paiements records pour les joueurs, en fonction du fonctionnement du pool de bonus d’après-saison. La formule est fonction des recettes aux portes des séries éliminatoires, et les Yankees et les Dodgers génèrent systématiquement les deux revenus de billets les plus élevés du sport.

La convention collective définit la répartition de la poule tirée du nombre minimum de matchs dans chaque série (deux matchs dans la ronde Wild Card, trois dans la série Division et quatre chacun dans la série Championnat de la Ligue et la série mondiale). Le pool est composé de 60 % des recettes de porte de chacun de ces jeux.

L’argent est distribué aux joueurs des équipes qui ont participé aux séries éliminatoires dans les 30 jours suivant la fin des World Series. Le vainqueur des World Series reçoit 36 ​​% du pool, tandis que le finaliste en obtient 24 %. Les deux perdants des LCS se partagent 24 %, les quatre équipes qui ont perdu dans les Division Series se partagent 13 % et les quatre perdants du WC se partagent 3 %.

Les équipes peuvent diviser leur part du pool comme elles le souhaitent. L’année dernière, un montant record de 107,8 millions de dollars a été distribué, soit un chiffre supérieur aux 107,5 millions de dollars de 2022. Les Texas Rangers, vainqueurs des World Series, ont reçu 38,8 millions de dollars et ont voté pour la distribution de 64 actions complètes d’une valeur de 506 263 dollars chacune, plus 12,56 actions partielles et 48 000 dollars supplémentaires. récompenses en espèces.‌ Une part complète pour les finalistes des Diamondbacks de l’Arizona valait 313 634 $ chacun sur leur distribution de 25,9 millions de dollars.

Autres paiements pour les équipes en 2023 : Houston (173 187 $ par joueur), Philadelphie (171 184 $), Baltimore (43 942 $), Atlanta (43 801 $), Minnesota (42 859 $), Dodgers (36 929 $), Miami (10 154 $), Toronto (9 592 $), Tampa Bay (8 728 $) et Milwaukee (8 336 $).

Les paiements ne font pas bouger les choses pour les meilleurs salariés du sport, les 15 premiers devant gagner cette année un total de 647 millions de dollars provenant des salaires et des mentions. Pourtant, cela représente un coup de pouce pour le grand nombre de joueurs gagnant le salaire minimum de la MLB, qui était de 740 000 $ en 2024.

Les paiements des championnats de baseball se situent derrière ceux de la NBA sur une base par joueur. Les équipes des séries éliminatoires de la NBA se sont partagé 33,7 millions de dollars cette année, chaque joueur des Celtics gagnant environ 800 000 dollars après avoir remporté le titre. Les joueurs des Chiefs de Kansas City ont gagné 338 000 $ pour leur parcours au Super Bowl. Dans la LNH, la cagnotte des séries éliminatoires s’élevait à 22 millions de dollars, et 6,5 millions de dollars, soit environ 240 000 dollars par joueur, sont allés aux champions des Panthers de la Floride.

Le pool des séries éliminatoires de la MLB 2023 a été renforcé par les perdants des LCS, Philadelphie et Houston, qui sont deux grandes équipes du marché avec de solides revenus de billets – Houston s’est classée quatrième pour les portes en 2023. En excluant Oakland, l’Arizona possède le deuxième plus grand stade en termes de capacité, mais son les prix des billets se situent près du bas de la ligue. Le Texas s’est classé dans le deuxième quartile pour la porte.

Les Yankees et les Dodgers sont désormais tous deux présents en LCS. Si l’un ou les deux participent aux World Series, cela constituerait un énorme coup de pouce pour le pool d’après-saison. Les Yankees ont les billets les plus chers du sport et jouent dans le cinquième plus grand bâtiment, tandis que la capacité du stade des Dodgers atteint 56 000 places et que les prix des billets se classent parmi les cinq premiers. Les deux clubs augmentent considérablement le prix des billets pour les séries éliminatoires.

La durée d’une série éliminatoire n’a pas d’impact sur le pool des séries éliminatoires puisqu’elle est dérivée du nombre minimum de matchs requis pour gagner à chaque tour, mais elle fait une différence significative pour les bénéfices d’une équipe en séries éliminatoires. Les équipes conservent 40 % des revenus des billets lors des premiers matchs, plus 100 % des revenus une fois que le nombre minimum de matchs a été joué à chaque tour.