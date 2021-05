La saison 46 de Saturday Night Live tire bientôt à sa fin.

La saison de plusieurs mois, qui à un moment donné a pris une pause Covid, a vu à la fois une liste d’hôtes stellaire et controversée.

Getty

Page Rege-Jean[/caption]

Combien les hébergeurs SNL sont-ils payés?

Le paiement de l’hôte pour Saturday Night Live, selon les hôtes eux-mêmes, varie.

Justin Timberlake a dit un jour à Entertainment Tonight qu’il avait gagné 5 000 $ en tant qu’hôte.

«C’était la troisième fois que j’animais et évidemment j’ai fait quelques apparitions ici et là quand je suis en ville… J’adore vraiment le casting et les scénaristes et tout le monde là-bas», a déclaré le chanteur.

Getty

John Krasinki[/caption]

«Et c’est… tu sais… c’est une excellente opportunité pour un artiste comme moi de… c’est le meilleur minimum… C’est le meilleur cinq mille dollars que l’on puisse faire à la télévision. C’est génial. »

Alec Baldwin a révélé qu’il gagnait environ 1400 $ pour ses parodies de Donald Trump au New York Times.

Selon Celebrity Net Worth, au cours de leur première année, les membres de la distribution gagnent 7 000 $ par épisode.

Qui a accueilli l’émission jusqu’à présent en 2021?

Saturday Night Live en est à sa 46e saison, diffusée le 3 octobre 2020.

La saison précédente a été interrompue au milieu de la pandémie de Covid-19 – avec trois épisodes diffusés à distance – que l’on appelait Saturday Night Live at Home.

NBC

Elon Musk a animé l’épisode du 8 mai[/caption]

Voici une liste des invités qui ont hébergé SNL jusqu’à présent en 2021:

L’acteur John Krasinski était l’hôte de SNL le 30 janvier 2021, tandis que le rappeur Machine Gun Kelly était l’invité musical de My Ex’s Best Friend and Lonely.

Acteur canadien Dan Levy était l’animateur de l’émission le 6 février 2021, avec Phoebe Bridgers en tant qu’invitée musicale jouer Kyoto et je connais la fin.

L’actrice et réalisatrice Regina King a accueilli SNL le 13 février 2012, avec Nathaniel Rateliff en tant qu’invité musical interprétant Redemption and A Little Honey.

Acteur britannique Page Regé-Jean était l’hôte de SNL le 20 février 2021, avec Bad Bunny en tant qu’invité musical interprétant La Noche De Anoche avec Rosalía et Te Deseo Lo Mejor.

Chanteur Nick Jonas à la fois accueilli et était la performance musicale de SNL le 27 février 2021, interprétant ses singles Spaceman et This is Heaven.

Comédien Maya Rudolph a accueilli SNL le 27 mars 2021, avec l’invité musical Jack Harlow interprétant Tyler Herro et What’s Poppin pour son premier set – et Same Guy avec Adam Levine pour son deuxième set.

L’acteur britannique Daniel Kaluuya a pris la scène de la SNL le 3 avril 2021, avec l’invité musical St.Vincent.

L’actrice Carey Mulligan a accueilli le 10 avril 2021, avec l’invité musical Kid Cudi.

Le magnat de Tesla, Elon Musk, a dirigé l’épisode du 8 mai avec Miley Cyrus en spectacle.

Keegan Michael-Key a repris l’épisode du 15 mai avec l’invitée musicale Olivia Rodrigo.

Le dernier épisode de la saison 46 de SNL sera animé par Anya Taylor-Joy avec Lil Nas X en spectacle.

Qui a hébergé SNL le plus souvent?

L’acteur Alec Baldwin détient le record du plus grand nombre d’hébergeurs, ayant exercé ce rôle à 17 reprises depuis 1990.

Baldwin a dépassé le record de Steve Martin qui a accueilli un total de 15 fois.

En ce qui concerne l’hébergement des membres de la distribution, Chevy Chase, membre de la distribution d’origine, a accueilli le plus de fois, huit au total.

Tina Fey suit derrière, après avoir accueilli six fois, tandis que Bill Murray et Will Ferrell ont accueilli cinq fois.

Qui est banni de SNL?

Il existe une liste d’artistes qui ont été interdits à vie d’héberger SNL pour diverses raisons.





Cypress Hill, par exemple, aurait fumé une substance douteuse sur scène, tandis que Rage Against the Machine a accroché des drapeaux américains à l’envers sur leur équipement lorsqu’ils ont joué la même nuit que le milliardaire Steve Forbes.

La liste des célébrités interdites comprend:

Adrien Brody, 2003

Rage contre la machine, 1996

Martin Lawrence, 1994

Cypress Hill, 1993

Sinead O’Connor, 1992

Steven Seagal, 1991

Les remplaçants, 1986

Andy Kauffman, 1983

Robert Blake, 1982

Peur, 1981

Milton Berle, 1979

Frank Zappa, 1978

Charles Grodin, 1977

Elvis Costello, 1977

Louise Lasser, 1976