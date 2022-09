Combien les gardes du roi sont-ils payés ? Le salaire expliqué

LA GARDE DU ROI – anciennement la Garde de la Reine – est surtout connue pour ses fonctions de sentinelle à l’extérieur du palais de Buckingham.

On s’attend à ce qu’ils restent immobiles et inexpressifs bien qu’ils soient devenus le centre d’intérêt des touristes.

Les gardes du roi sont connus pour leurs visages sans expression Crédit : Alamy

Combien les gardes du roi sont-ils payés ?

Le salaire moyen d’un soldat britannique est de 20 400 £.

Cependant, le salaire peut varier, le salaire annuel d’un fantassin étant de 18 932 £ par rapport au salaire moyen d’un officier de l’armée de 28 556 £.

Que font les gardes du roi ?

La garde du roi est le nom donné à une collection de soldats d’infanterie et de cavalerie qui gardent les résidences royales officielles au Royaume-Uni, bien que beaucoup ne les associent qu’au palais de Buckingham.

Les gardes du roi ne sont pas seulement cérémoniels, ce sont tous de vrais soldats.

Ils se composent de soldats des Grenadier Guards, des Coldstream Guards, des Scots Guards, des Irish Guards et des Welsh Guards.

Communément connus pour porter des tuniques et des peaux d’ours rouge vif, leur uniforme est l’un des symboles les plus reconnaissables de Londres.

Quelle est la durée d’un poste de garde du roi ?

Les soldats de la Garde du Roi seront généralement en service pendant 24 ou 48 heures.

Ils travaillent par roulement de 2 heures en sentinelle (garde debout postée dans un lieu particulier), avant de bénéficier d’un repos de 4 heures.

Par la suite, de nouveaux gardes arrivent et prennent le relais.

Souvent, ils peuvent rester debout pendant six heures d’affilée.

Les gardes doivent continuer quel que soit le temps, la pluie rendant leurs peaux d’ours beaucoup plus lourdes et le temps chaud entraînant un risque plus élevé de coup de chaleur.

Il y a des règles strictes à respecter, comme ne pas sourire ou rire – dont une infraction pourrait entraîner une amende de 200 £.

Les gardes ne sont généralement pas autorisés à parler au grand public.

Cependant, dans certaines circonstances, par exemple lorsque des personnes obstruent leur chemin, elles peuvent crier un avertissement pour les faire bouger.

Ils peuvent crier “Faites place à la Garde du Roi !” ou “Éloignez-vous” pour effrayer les touristes qui vous distraient.

Ils doivent réussir le test BARB (British Army Recruit Battery) pour devenir membre de la King’s Guard.

Des foules immenses se rassemblent pour assister à la cérémonie de la relève de la garde à Londres.

Vous pouvez assister à la relève de la garde les lundis, mercredis, vendredis et dimanches entre août et mai.

En juin et juillet, la cérémonie a lieu tous les jours.

Le changement officiel commence généralement à 11h, mais les gardes commenceront à quitter la caserne royale et le palais Saint-James à 10h30.