La Ligue nationale de football accueillera 32 nouveaux joueurs dans ses rangs jeudi soir lors du repêchage de la NFL 2021 à Cleveland. Et même si un certain nombre de quarts tenteront de faire partie des meilleurs choix, ils se disputent également autre chose: un plus grand jour de paie.

Dans la NFL, l’endroit où vous êtes repêché peut avoir un impact drastique sur votre capacité de gain au cours de vos premières années dans la ligue. Supprimer quelques places peut coûter plusieurs millions de dollars à un joueur grâce à l’échelle salariale des recrues de la NFL, qui prédétermine les salaires des recrues de chaque année en fonction du plafond salarial à l’échelle de la ligue.

Pour 2021, le joueur sélectionné premier au classement général devrait recevoir près de 37 millions de dollars dans son premier contrat, dont un bonus de signature de 24,2 millions de dollars. Cette année, le premier choix appartient aux Jaguars de Jacksonville, qui sont devrait rédiger Clemson QB Trevor Lawrence, 21 ans.

De l’autre côté du spectre, l’accord de quatre ans du 32e choix vaut environ un tiers de celui-ci à 11,2 millions de dollars, y compris un bonus de signature de 5,5 millions de dollars.

Chaque joueur repêché au premier tour reçoit un contrat de quatre ans. Ils ne sont pas éligibles pour renégocier leurs accords avant la troisième année contractuelle.

« Malheureusement, [draft positioning] signifie beaucoup », a déclaré Michael Bapis, directeur général de Vios Advisors chez Rockefeller Capital à CNBC Make It.« Si vous êtes en tête du projet, c’est très important. Mais si vous n’êtes pas dans l’un des premiers ou deux tours, vous devrez finalement jouer [well] être payé. »

Contrairement aux décennies passées, il n’y a pas beaucoup de marge de manœuvre pour les négociations des meilleurs choix au repêchage. Grâce à un changement de convention collective de la ligue en 2011, il est révolu le temps où les cinq premiers choix pouvaient négocier un contrat de 72 millions de dollars avant de mettre les pieds sur un terrain de la NFL.

Et même après qu’une recrue signe son contrat, cela ne veut pas dire que tout l’argent va dans son compte bancaire. Le seul argent qui leur est garanti est leur bonus de signature. S’ils sont coupés par leur équipe ou sont incapables de se produire, il y a une possibilité très réelle qu’ils ne percevront pas leur salaire.

« Je pense que le public voit le grand nombre et pense que le joueur comprend tout de suite, mais c’est probablement la plus grande idée fausse », déclare Bapis. « Vous signez pour ce montant, mais vous pouvez toujours être libéré. »

Voici ce que les choix de repêchage de cette année ont à gagner, du choix n ° 1 au n ° 32, selon Projections Spotrac à partir de jeudi après-midi. La valeur totale du contrat comprend le bonus de signature, qui est généralement payé dans les jours suivant la signature officielle des joueurs.

Choisissez n ° 1

Valeur totale du contrat: 36,9 millions de dollars

Bonus de signature: 24,2 millions de dollars

Choix n ° 2

Valeur totale du contrat: 35,2 millions de dollars

Bonus de signature: 22,9 millions de dollars

Choix n ° 3

Valeur totale du contrat: 34,2 millions de dollars

Bonus de signature: 22,2 millions de dollars

Choix n ° 4

Valeur totale du contrat: 32,9 millions de dollars

Bonus de signature: 21,3 millions de dollars

Choix n ° 5

Valeur totale du contrat: 30,9 millions de dollars

Bonus de signature: 19,8 millions de dollars

Choix n ° 6

Valeur totale du contrat: 27,1 millions de dollars

Bonus de signature: 17,1 millions de dollars

Choix n ° 7

Valeur totale du contrat: 24,1 millions de dollars

Bonus de signature: 14,9 millions de dollars

Choix n ° 8

Valeur totale du contrat: 21,2 millions de dollars

Bonus de signature: 12,7 millions de dollars

Choix n ° 9

Valeur totale du contrat: 21 millions de dollars

Bonus de signature: 12,6 millions de dollars

Choix n ° 10

Valeur totale du contrat: 20,2 millions de dollars

Bonus de signature: 12 millions de dollars

Choix n ° 11

Valeur totale du contrat: 18,9 millions de dollars

Bonus de signature: 11,1 millions de dollars

Choix n ° 12

Valeur totale du contrat: 17,1 millions de dollars

Bonus de signature: 9,8 millions de dollars

Choix n ° 13

Valeur totale du contrat: 16,7 millions de dollars

Bonus de signature: 9,5 millions de dollars

Choix n ° 14

Valeur totale du contrat: 15,9 millions de dollars

Bonus de signature: 8,9 millions de dollars

Choix n ° 15

Valeur totale du contrat: 15,6 millions de dollars

Bonus de signature: 8,7 millions de dollars

Choix n ° 16

Valeur totale du contrat: 14,7 millions de dollars

Bonus de signature: 8,1 millions de dollars

Choix n ° 17

Valeur totale du contrat: 14,4 millions de dollars

Bonus de signature: 7,8 millions de dollars

Choix n ° 18

Valeur totale du contrat: 14 millions de dollars

Bonus de signature: 7,6 millions de dollars

Choix n ° 19

Valeur totale du contrat: 13,8 millions de dollars

Bonus de signature: 7,4 millions de dollars

Choix n ° 20

Valeur totale du contrat: 13,7 millions de dollars

Bonus de signature: 7,35 millions de dollars

Choix n ° 21

Valeur totale du contrat: 13,66 millions de dollars

Bonus de signature: 7,3 millions de dollars

Choix n ° 22

Valeur totale du contrat: 13,5 millions de dollars

Bonus de signature: 7,2 millions de dollars

Choix n ° 23

Valeur totale du contrat: 13,4 millions de dollars

Bonus de signature: 7,1 millions de dollars

Choix n ° 24

Valeur totale du contrat: 13,1 millions de dollars

Bonus de signature: 6,9 millions de dollars

Choix n ° 25

Valeur totale du contrat: 12,9 millions de dollars

Bonus de signature: 6,8 millions de dollars

Choix n ° 26

Valeur totale du contrat: 12,8 millions de dollars

Bonus de signature: 6,6 millions de dollars

Choix n ° 27

Valeur totale du contrat: 12,6 millions de dollars

Bonus de signature: 6,53 millions de dollars

Choix n ° 28

Valeur totale du contrat: 12,5 millions de dollars

Bonus de signature: 6,5 millions de dollars

Choix n ° 29

Valeur totale du contrat: 11,9 millions de dollars

Bonus de signature: 6,1 millions de dollars

Choix n ° 30

Valeur totale du contrat: 11,6 millions de dollars

Bonus de signature: 5,8 millions de dollars

Choix n ° 31

Valeur totale du contrat: 11,4 millions de dollars

Bonus de signature: 5,6 millions de dollars

Choix n ° 32

Valeur totale du contrat: 11,2 millions de dollars

Bonus de signature: 5,5 millions de dollars

