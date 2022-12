Combien les Américains peuvent dépenser pendant les vacances

C’est la saison pour dépenser.

Les ventes au détail des Fêtes devraient grimper jusqu’à 960 milliards de dollars, selon la Fédération Nationale du Commerce. En 2021, les dépenses globales des fêtes ont atteint un record de 889 milliards de dollars.

Les Américains devraient dépenser environ 1 455 $ chacun cette saison, selon La dernière étude de Deloitte. C’est à peu près la même chose que la moyenne de 1 463 $ par personne de l’an dernier.

Mais dans certaines villes, les consommateurs pourraient dépenser près de trois fois plus. Site de finances personnelles WalletHub a calculé le montant maximum que les consommateurs peuvent se permettre de dépenser pour les achats des Fêtes dans plus de 550 villes américaines, à l’aide de cinq mesures clés : revenu, âge, ratio dette/revenu, ratio revenu mensuel/dépenses mensuelles et ratio épargne/dépenses mensuelles.

Pour les calculs, WalletHub a utilisé les données d’un certain nombre d’agences, dont le US Census Bureau, le US Bureau of Labor Statistics et l’IRS.

Voici un aperçu des 10 villes où les Américains peuvent se permettre de dépenser le plus en cadeaux de Noël :