Combien les Américains ont épargné pour leur retraite par âge

Cela signifie que la moitié des soldes des comptes sont inférieurs à ce montant et l’autre moitié sont supérieurs. Et comme les moyennes peuvent être faussées par quelques valeurs aberrantes, le solde médian du compte est considéré comme plus représentatif de ce que la plupart des gens ont réellement épargné dans leurs comptes 401(k).

Outre l’âge, de nombreux autres facteurs influencent l’épargne-retraite, tels que le revenu et la durée d’ancienneté d’un employé dans une entreprise. Les employés plus âgés qui travaillent depuis plus longtemps ont tendance à avoir des soldes de compte plus élevés que les employés qui débutent leur carrière, par exemple.

Mais essayez de ne pas vous focaliser exclusivement sur votre solde exact. “Si vous vous concentrez trop sur le solde de votre compte, vous pourriez être tenté de réagir à la volatilité à court terme au détriment de vos objectifs financiers à long terme”, déclare Nilay Gandhi, conseiller principal en gestion de patrimoine chez Vanguard.

Au lieu de cela, Gandhi encourage les investisseurs à se concentrer sur des facteurs qu’ils peuvent contrôler, tels que les dépenses, les choix d’investissement et leur taux d’épargne.

“Nous pensons que les participants doivent atteindre un taux d’épargne total de 12% à 15%”, y compris les cotisations de l’employeur, déclare John James, directeur général du groupe d’investisseurs institutionnels de Vanguard.

Ne paniquez pas si vous n’y êtes pas encore — la plupart des investisseurs ne le sont pas.

Voici le taux d’épargne-retraite moyen des investisseurs à tous les âges :