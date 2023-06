Combien les Américains ont dans leurs 401(k)s à chaque âge

L’épargne-retraite de la génération Z a augmenté plus que toute autre cohorte générationnelle au cours de l’année écoulée, selon Fidelity Investment dernière analyse de la retraite révèle.

La génération Z avec 401 (k) a vu le solde moyen de ses comptes augmenter de 34 % entre le premier trimestre 2022 et le premier trimestre 2023 – une augmentation plus élevée que la génération Y, la génération X et les baby-boomers, selon la société de services financiers.

Fidelity définit la Génération Z comme les personnes nées entre 1997 et 2012. Les Gen Z ont le solde moyen 401(k) le plus bas de toutes les générations, ce qui est compréhensible étant donné qu’ils n’ont pas été sur le marché du travail ou n’ont pas cotisé à la retraite depuis très longtemps.

Il n’est pas surprenant non plus que leurs comptes augmentent plus rapidement : étant donné que les jeunes ont souvent des soldes plus petits, leurs contributions ont tendance à avoir un impact plus important sur leur épargne, en pourcentage.

Le solde moyen 401(k) pour un Gen Zer est d’environ 7 100 $, comme l’indiquent les données Fidelity fournies à CNBC Make It – nettement plus élevé que le solde médian 401(k) de la cohorte de 2 500 $.

Ces chiffres sont radicalement différents car une poignée de comptes avec des soldes énormes peuvent faire grimper la moyenne. Le solde médian du compte est considéré comme une représentation plus précise de ce que la plupart des gens ont réellement épargné pour leur retraite.

Cette disparité n’est pas propre à la génération Z : le solde moyen global 401(k) des Américains est de 108 200 $, contre une médiane d’environ 23 700 $.

Voici combien les Américains ont économisé dans leurs 401(k) par génération, selon Fidelity :