Combien les Américains dans la trentaine ont-ils dans leurs 401(k)s

A 30 ans, vous devez avoir près de l’équivalent d’un an de salaire épargné pour votre retraite, Fidelity Investments recommande. Mais si vous n’êtes pas là, vous n’êtes pas seul.

Les Américains âgés de 30 à 39 ans ont un solde médian de 17 400 $ dans leurs 401 (k) au premier trimestre 2023, selon les données de Fidelity Investments fournies à CNBC Make It. La moyenne est un peu plus élevée à 46 000 $, mais peut être faussée vers le haut par quelques comptes avec des soldes plus importants, c’est pourquoi la médiane est généralement une meilleure mesure.

Si votre épargne-retraite tombe en dessous de l’un de ces montants, la première chose à retenir est que vous n’êtes pas un échec, a déclaré Marguerita Cheng, planificatrice financière certifiée et PDG de Blue Ocean Global Wealth, à CNBC Make It.

« Se fixer sur un chiffre n’est peut-être pas sain », dit-elle. « Vous n’avez pas le contexte et cela ne prend pas en compte les progrès réalisés en cours de route. »

Au lieu de cela, gardez à l’esprit ce chiffre clé : votre taux d’épargne-retraite, qui est le pourcentage de votre revenu que vous cotisez à votre 401(k).

Fidelity recommande d’économiser environ 15% de vos revenus chaque année pour la retraite, y compris toute correspondance d’employeur disponible. Si cela semble être beaucoup d’argent à mettre de côté en ce moment, vous pouvez commencer petit et augmenter vos contributions au fil du temps.

En pratique, cela pourrait ressembler à une augmentation de vos contributions de 1 % chaque année jusqu’à ce que vous atteigniez la contribution maximale, dit Cheng. Si vous n’êtes pas un adepte des pourcentages, vous pouvez viser à mettre de côté un certain montant sur chaque chèque de paie.

En tant que jeune travailleur, le temps est de votre côté lorsqu’il s’agit d’épargner pour la retraite, dit Cheng. En commençant à cotiser le plus tôt possible, vous donnez plus de temps à votre argent pour fructifier grâce au pouvoir des intérêts composés.

« Ce qui est important ici, c’est le progrès, pas la perfection », dit-elle. Investir constamment un pourcentage de votre revenu vous aide à créer un patrimoine durable au fil du temps, ajoute-t-elle.

Si vous êtes dans la trentaine, votre revenu est susceptible d’augmenter à mesure que vous vieillissez, ce qui peut vous permettre de contribuer davantage à votre épargne-retraite au fil du temps. Mais c’est bien de se faire plaisir aussi, dit Cheng.

En fin de compte, l’équilibre est essentiel lorsqu’il s’agit d’épargner pour la retraite.

« Amusez-vous aujourd’hui, mais assurez-vous d’avoir suffisamment d’argent de côté pour pouvoir vous amuser à l’avenir », dit-elle.

