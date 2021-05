LES la renaissance a ramené les collines distribution originale et beaucoup de drame.

L’émission originale a transformé les jeunes acteurs en célébrités et a aidé leur carrière à décoller, la nouvelle émission leur apportera à coup sûr une nouvelle renommée et une nouvelle richesse.

The Hills New Beginnings a été diffusé sur MTV le 24 juin 2019.[/caption]

Combien les acteurs de The Hills: New Beginnings sont-ils payés?

Lorsque la série est revenue pour la première fois en 2019, la distribution se battait pour les différences de salaire.

Des sources proches de la distribution ont admis: «C’est un secret de polichinelle sur le plateau qu’Audrina et Mischa sont de loin les personnalités les mieux payées de la série, dégageant bien plus de 150 000 dollars par épisode pour ce qui est généralement de quatre heures de tournage décontracté.»

La source a déclaré que le reste de la distribution «gagnait un quart ou moins de ces frais et faisait beaucoup plus de travail».

«Il y a une vague de marmonnements à propos de tout le monde exigeant un salaire égal – bien que Mischa et Audrina soient inconscients, ou du moins prétendent l’être. Les tensions explosent et elles ne manqueront pas de déborder. »

La saison 2 de The Hills New Beginnings sera présentée en première le 12 mai 2021.[/caption]

Quelle est la valeur nette du casting de The Hills: New Beginnings?

Heidi et Spencer Pratt étaient autrefois évalués à 10 millions de dollars, mais ont admis avoir dépensé la majeure partie de leur argent et sont maintenant évalués à 600 000 dollars.

Whitney Port a une valeur nette de 5 millions de dollars avec son retour à la télévision, sa ligne de mode passée, ses livres et sa nouvelle image de marque en tant que maman influente.

Audrina Patridge vaut 5 millions de dollars malgré ses nombreuses tentatives infructueuses pour réussir à Hollywood.

Justin «Bobby» Brescia a amassé 150 000 $ avec son passage à la télévision, sa carrière de coiffeur et son groupe BobbyocK.

Jason Wahler a gagné 300 000 $ grâce à son centre de sobriété, Widepread Recovery, et à son travail de défenseur du rétablissement.

Le renouveau réunit les membres de la distribution d’origine et ajoute de nouveaux visages.[/caption]

Les 10 millions de dollars de Brody Jenner proviennent de ses émissions de mannequinat et de télé-réalité, mais être le fils de Caitlyn Jenner et demi-frère des Kardashian l’a définitivement aidé à gagner sa richesse.

Kaitlynn Carter a fait ses débuts à la télé-réalité sur The Hills New Beginnings en tant qu’épouse de Brody Jenner, mais le blogueur s’est depuis séparé de Jenner, la laissant avec une valeur nette de 1 million de dollars.

Frankie Delgado a créé un empire de la vie nocturne avec une collection de restaurants, de boîtes de nuit et de salons qui lui rapportent une valeur nette de 1,5 million de dollars.

Brandon Thomas Lee est le plus jeune membre de la distribution, mais a une valeur nette de 1 million de dollars grâce à sa carrière de mannequin et à ses parents, Pamela Anderson et Tommy Lee.

Caroline D’Amore est une socalite et DJ surnommée Pizza Girl en raison de la chaîne familiale de restaurants D’Amore Pizza qui lui ont tous rapporté 2 millions de dollars.





Comment puis-je regarder la deuxième saison de The Hills: New Beginnings?

The Hills: New Beginnings reviendra à MTV pour sa deuxième saison le 12 mai à 21 h HE.

Chaque épisode sera diffusé gratuitement sur MTV.com, vous pouvez donc les regarder directement ici.

Si vous avez besoin de rattraper le drame, les six saisons de l’émission originale sont disponibles sur Amazon Prime Video.