Combien?! Le coût a révélé la présence de Donald Trump à l’événement UFC – et les critiques vont probablement perdre la tête

Trump s’est rendu à New York au début de novembre 2019 pour assister à la carte de combat surmontée de son partisan vocal, Jorge Masvidal, qui a combattu Nate Diaz pour l’honneur d’être nommé « Baddest Motherf * cker » officiel de l’UFC – mais selon les records fédéraux vus par le New York Daily News, le voyage de Trump dans la Grosse Pomme a fait reculer le contribuable d’un peu plus d’un quart de million de dollars.

Lors de l’événement, Trump était entouré de ses fils Don Jr. et Eric, ainsi que de plusieurs membres de la direction républicaine et d’une armée de responsables des services secrets.

Cependant, le voyage – qui a été décrit comme « jempromptu« – a également coïncidé avec le marathon de New York ce week-end, qui avait conduit à la vente de nombreuses chambres d’hôtel de la ville des semaines et parfois des mois à l’avance, laissant Trump et ses responsables se démener pour trouver un logement pour la visite présidentielle.

Un e-mail interne publié via la loi sur la liberté de l’information a montré que les hôtels n’avaient toujours pas été réservés trois jours avant la visite – garantissant que les hôtels de la ville factureraient probablement des tarifs gonflés.

Selon le rapport, 222212 $ ont été dépensés pour l’hébergement des services secrets – et ce, bien que Trump ne passe que 16 heures à Manhattan, son ancienne maison avant de reconnaître officiellement son domaine de Mar-a-Lago en Floride comme sa résidence permanente.

En outre, 22005,51 dollars auraient été dépensés pour diverses dépenses de voyage, tandis que près de 7000 dollars ont été dépensés pour ériger des tentes servant de points de contrôle de sécurité à proximité de la Trump Tower, où l’ancien président a passé la nuit.

Il a également été noté que le rapport était fortement censuré, ce qui signifie que le coût réel du fandom UFC de Trump aurait pu être bien supérieur au chiffre rapporté.

Lors de l’événement UFC lui-même, Trump a été hué de manière retentissante par la majorité des fans à New York lorsqu’il a été vu marcher jusqu’à son siège et aussi lorsqu’il a été affiché sur le grand écran de l’arène.

Cela est arrivé quelques jours à peine après avoir reçu un accueil similaire de la part des fans de baseball lorsqu’il a assisté au cinquième match de la Série mondiale entre les Nationals de Washington et les Astros de Houston.

La participation de Trump à l’événement s’est faite au milieu d’une association plus large avec son président Dana White, qui a été invité à prendre la parole lors des deux dernières conventions nationales républicaines et qui avait approuvé avec enthousiasme la candidature de Trump à la réélection.

Trump avait également courtisé le soutien de Masvidal et de son principal rival Colby Covington, qui avaient tous deux exprimé leur soutien à l’administration de Trump – avec effusion dans le cas de Covington.