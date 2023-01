Combien la 5G de T-Mobile est plus rapide que Verizon et AT&T

Commencer l’année et vous dire que vous pourriez être prêt à trouver un nouveau fournisseur de services sans fil n’est pas une mauvaise décision. Comme vous le savez probablement, il y a une bataille sans fin pour revendiquer une couronne 5G, même si toutes les promesses 5G d’il y a 5 ans ne se sont jamais concrétisées. Pourtant, l’industrie américaine du sans fil commence au moins à nous fournir des connexions 5G décentes pour la plupart et ce n’est jamais une mauvaise idée de voir qui offre quoi.

Dans un nouveau rapport 5G fourni par Okla, nous examinons ce statut de la 5G au quatrième trimestre de 2022 d’AT&T, Verizon et T-Mobile. Ce rapport examine les vitesses globales de téléchargement et de téléchargement du réseau, la latence, la cohérence, les scores de performances vidéo, avant de les séparer en catégories spécifiques à la 5G pour la vitesse, la disponibilité, etc.

Comme c’est le cas depuis plusieurs Okla des rapports comme celui-ci, T-Mobile s’est enfui avec la plupart des catégories. Dans la catégorie de vitesse de téléchargement globale, ils ont affiché une vitesse médiane impressionnante de 151 Mbps, tandis que Verizon et AT&T sont tombés à 69 Mbps et 65 Mbps, respectivement. D’autres catégories étaient plus proches, comme la latence et la cohérence et les scores vidéo, mais T-Mobile s’est ensuite distancé dans la zone d’évasion 5G.

Pour les performances 5G, T-Mobile a affiché une vitesse de téléchargement médiane de 216 Mbps, tandis que Verizon et AT&T ont produit des vitesses de 127 Mbps et 85 Mbps. Même pour la disponibilité de la 5G, T-Mobile a remporté la couronne à 69 %, avec AT&T le plus proche à 64 % et Verizon dans le coin à 34 % (?!?).

Êtes-vous ennuyé par ces statistiques et préférez-vous connaître la ville ou l’état dans lequel vous vivez? Frais. Ce rapport plonge dans les 50 États plus DC et le gagnant est T-Mobile dans 46 d’entre eux. Les 5 autres étaient soit à égalité, soit AT&T a gagné. En ce qui concerne les villes, le rapport a examiné 100 des villes les plus peuplées, et oui, T-Mobile a dominé avec 86 victoires. Verizon a remporté les honneurs dans une seule ville, puis 13 villes étaient trop proches pour être appelées.

Et pour les curieux, voici un test de vitesse que j’ai effectué cette semaine à Portland sur T-Mobile où j’ai dépassé les vitesses de téléchargement de 1 Gbps. J’ai obtenu le même score la semaine précédente. Au même endroit, mon téléphone Verizon peut à peine contenir un signal “5G”.

Enfin, sur une note connexe, le rapport a partagé les appareils avec les vitesses de téléchargement médianes les plus rapides et les deux premiers étaient le Galaxy Fold 4 et le Pixel 7 Pro suivis de l’iPhone 14 Pro Max.

Je n’essaie pas de vous vendre sur T-Mobile, mais j’essaie également de continuer à vous rappeler que l’époque où les gens se plaignaient du fait que T-Mobile avait un réseau de chiens ** t est révolue depuis longtemps. Si vous habitez près d’une ville, il s’agit probablement du meilleur opérateur en termes de vitesse et de disponibilité de la 5G.