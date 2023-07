Combien gagnent les clubs de football grâce à la vente de maillots

Lorsqu’un club de football signe un énorme joueur, nous supposons souvent que les ventes de maillots seront une énorme aubaine financière pour le club. Mais est-ce vraiment le cas ? Les données suggèrent que ce n’est pas une part aussi importante des revenus du club que vous pourriez le penser.

Les chiffres publiés sur The Sports Journal révèlent les revenus des ventes de maillots pour chaque club de la Premier League à partir de 2022. Étant le club le plus grand et le plus populaire au monde, c’est une bonne référence. Peu d’autres ligues ou clubs réalisent des ventes comparables en termes de maillots.

Par exemple, Manchester United a ouvert la voie en 2022, avec 106,1 millions de livres sterling de ventes de chemises (134,7 millions de dollars). Cela a sans aucun doute été stimulé par le retour de Ronaldo au club en 2021. Cela ressemble à beaucoup d’argent, et c’est le cas.

Cependant, comme l’indique The Sports Journal, considérez le scénario où une équipe vend 100 000 répliques du maillot d’un joueur au cours d’une saison donnée. «Le nouveau maillot domicile de Liverpool coûte 75 £ pièce, donc vendre le maillot à ce prix générerait un revenu total de 7,5 millions £, dont un club recevrait généralement une commission de 7,5%. Par conséquent, la commission perçue par le club sur la vente du maillot de ce joueur serait d’un peu plus de 562 000 £.

Les ventes de maillots de football n’ont pas un impact aussi important que vous ne le pensez

Dans le grand schéma de l’industrie du football moderne, c’est presque une goutte d’eau dans l’océan. Ce n’est même pas suffisant pour couvrir les frais de transfert d’un acteur majeur. Par exemple, lorsque United a signé l’ailier brésilien Antony de l’Ajax en 2022, ils ont payé des frais de transfert de 103,7 millions de dollars. Au total, ils ont dépensé plus de 265 millions de dollars en transferts en 22/23. Et c’est avant même d’envisager de payer le salaire régulier de l’équipe, qui était d’environ 275,1 millions de dollars pour le club.

Après avoir dépassé les deux premiers clubs de la liste, les chiffres commencent à baisser de manière significative. Liverpool et Chelsea n’étaient pas loin derrière United, avec respectivement 94,3 et 92,8 millions de livres sterling de ventes de chemises. Arsenal a généré 77,3 millions de livres sterling de ventes, mais après cela, c’est une falaise. Manchester City, qui a remporté cinq des six dernières saisons EPL, n’a réalisé que 37,3 millions de livres sterling de revenus de maillots.

Vers le bas, c’est presque entièrement insignifiant. Fulham, Nottingham Forest, Brighton, Wolves et Norwich ont tous gagné moins de 2 millions de livres sterling grâce aux ventes de chemises.

Il est utile de se rappeler que les clubs ne reçoivent qu’un petit pourcentage des fonds lorsque quelqu’un achète un maillot. Habituellement, ils obtiendront des frais de parrainage fixes de la part du fournisseur (Nike, Puma, Adidas, etc.), puis une petite partie de chaque vente (plus tous les kits et équipements d’entraînement que l’équipe utilisera réellement). Donc, en réalité, cela fonctionne un peu comme n’importe quel autre accord de sponsor qu’un club pourrait avoir. Les clubs populaires proposent des offres plus lucratives et vendent également plus de chemises.

Il y a d’autres rides d’une équipe à l’autre en ce qui concerne leurs accords avec les fournisseurs de kits. Mais en grande partie, les revenus des ventes de kits ne sont rien de plus qu’un peu de sauce supplémentaire en plus de toutes les autres sources de revenus disponibles. Les droits TV et médias étant le plat principal, bien sûr.

Photos : Imago