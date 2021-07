Combien gagnent les athlètes de 10 pays différents

En comparaison, Singapour récompense ses médaillés d’or près de 20 fois plus que les joueurs américains qui décrochent leur première médaille d’or individuelle pour le stand de la ville-État pour recevoir 1 million de dollars de Singapour (737 000 $) . L’argent du prix est imposable et les lauréats sont tenus d’en restituer une partie à leurs associations sportives nationales pour une formation et un développement futurs.

Le Comité olympique et paralympique américain récompense les athlètes 37 500 $ pour chaque médaille d’or remportée, 22 500 $ pour l’argent et 15 000 $ pour le bronze. La plupart de ces prix en argent ne sont pas imposables à moins que les athlètes ne déclarent un revenu brut supérieur à 1 million de dollars.

Plus de 600 athlètes américains participent aux Jeux olympiques de Tokyo et les États-Unis ont jusqu’à présent remporté 11 médailles d’or, 11 d’argent et 9 de bronze.

Les athlètes qui remportent l’or reçoivent 1 million de ringgits (236 149 $), tandis que les gagnants d’argent reçoivent 300 000 ringgits et 100 000 ringgits sont donnés aux athlètes qui remportent le bronze. En dollars, un médaillé de bronze olympique malaisien recevra une récompense de performance plus élevée qu’un médaillé d’or australien ou canadien.

Dans des endroits comme Singapour, l’Inde et ailleurs, de nombreuses initiatives sportives nationales sont menées par des gouvernements qui utilisent parfois des récompenses monétaires plus élevées pour encourager une culture sportive croissante, a-t-il déclaré à CNBC.

En plus de recevoir des récompenses monétaires et non monétaires de leur pays pour avoir remporté des médailles, les Olympiens comptent sur d’autres sources de revenus pour leurs efforts sportifs.

Athlètes de pays plus grands et plus compétitifs recevoir des allocations ou des bourses de formation de leurs associations sportives nationales. Les plus performants collectent des prix en remportant des tournois nationaux et internationaux. D’autres touchent un salaire régulier en occupant divers emplois.

Certains, comme le joueur de badminton américain Zhang Beiwen, aurait compté sur le crowdsourcing pour financer leur voyage à Tokyo. La plupart des athlètes de l’équipe américaine ne sont pas représentés par des agents sportifs et certains n’ont aucun sponsor ou soutien du tout, selon un rapport Forbes.