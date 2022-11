Combien gagne un moniteur de conduite au Royaume-Uni et comment puis-je le devenir ?

PRÉPARER les gens à prendre la route et les guider dans leur apprentissage de la conduite d’une voiture sans causer d’accident implique une grande responsabilité.

Ici, nous vous disons tout ce que vous devez savoir pour devenir moniteur de conduite et combien vous pouvez gagner au Royaume-Uni.

Il y a huit étapes à suivre pour devenir moniteur de conduite, comme passer trois tests Crédit : Getty

Combien gagne un moniteur de conduite ?

Comme dans tout autre travail, plus vous gagnez d’expérience, plus vous gagnez de salaire.

Les postes d’entrée de gamme ont tendance à se situer autour de 29 283 £ par an.

Le salaire moyen est d’environ 32 063 £ par an, avec un taux de 16,44 £ de l’heure.

Au fur et à mesure que vous devenez plus expérimenté, vous pourriez vous voir gagner 41 600 £ par an.

Vous devez garder à l’esprit que le salaire varie également entre les différentes entreprises.

Vous trouverez peut-être que certaines entreprises paient 25 £ de l’heure à leurs moniteurs de conduite, tandis que d’autres ont tendance à gagner 30,14 £ de l’heure.

Comment devenir moniteur de conduite ?

Il y a huit étapes que vous devez suivre pour devenir moniteur de conduite.

Êtes-vous éligible?

Tout d’abord, vous devrez accéder au site Web du gouvernement britannique et vérifier si vous êtes éligible pour devenir moniteur de conduite.

Il vous posera des questions telles que :

Que vous soyez moniteur de conduite agréé en Irlande du Nord ou dans un pays de l’UE.

Si vous choisissez “Oui”, le site Web vous demandera d’abord d’enregistrer votre permis de conduire non britannique auprès de la DVLA, puis de transférer votre enregistrement.

Si vous choisissez “Non”, il vous demandera quel âge vous avez.

Si vous avez 21 ans et plus, il vous demandera si vous avez eu un permis de conduire complet pendant au moins trois ans.

Ensuite, il vous demandera si vous avez été interdit ou disqualifié de conduire au cours des quatre dernières années.

Si vous choisissez “non”, il vous demandera ensuite quel type de voiture vous conduisez – manuelle ou automatique.

Si vous choisissez manuel, cela indiquera le processus de candidature.

Si vous choisissez automatique, cela indiquera que vous pouvez démarrer le processus de candidature, mais pour enseigner le manuel, vous devez d’abord réussir ce test.

Vous ne pouvez pas devenir moniteur de conduite si :

vous avez 20 ans ou moins.

Ne pas avoir de permis de conduire complet depuis au moins trois ans.

Si vous avez été interdit ou disqualifié de conduire au cours des quatre dernières années.

Démarrer l’application

Avant de commencer à remplir le processus de demande, vous devez obtenir une vérification du service de divulgation et d’interdiction (DBS).

Cela coûte environ 8,22 £.

Une fois que cela est effacé, vous pouvez démarrer votre application.

Trouver un entraîneur

Vous devrez passer trois tests de qualification pour devenir moniteur de conduite.

Vous auriez besoin de trouver un entraîneur pour vous aider à vous préparer à ces tests.

Trouvez un cours de formation d’instructeur de conduite sur le site Web du gouvernement.

Faites les deux premiers tests

Préparez-vous à passer vos deux premiers tests.

Le premier serait le test ADI partie 1 – le test théorique, qui coûte 81 £.

Une fois que vous avez réussi, vous devez passer les deux autres tests dans les deux ans, sinon vous devrez recommencer tout le processus.

Le prochain test serait le test d’aptitude à la conduite – ADI partie 2 – qui coûte 111 £.

Pratiquer l’enseignement

Une fois que vous avez deux tests en main, vous pouvez demander une licence de stagiaire de six mois.

Cela vous aidera à acquérir de l’expérience et coûte 140 £.

L’épreuve finale

Enfin, il est temps de passer le test de capacité d’instruction – ADI partie 3.

C’est le dernier test de votre voyage et cela coûte 111 £.

Commencez à travailler comme moniteur de conduite

Maintenant que vous avez réussi tous vos tests, vous pouvez vous inscrire pour votre premier certificat ADI dans les 12 mois.

Cela vous coûtera 300 £ et vous permettra soit de rejoindre une auto-école, soit de démarrer votre propre entreprise de formation à la conduite.

Tous les quatre ans, vous devrez subir une vérification des normes, une vérification DBS et renouveler votre enregistrement, ce qui vous coûtera à nouveau 300 £.

Que fait un moniteur de conduite ?

Les instructeurs de conduite enseignent à ceux qui veulent rouler sur la route les compétences nécessaires pour le faire.

Ils montrent non seulement aux étudiants comment conduire la voiture et ce que fait chaque composant, mais ils leur donnent également des informations théoriques.

Cela peut varier des noms de voies aux carrefours, aux lois sur la route, aux panneaux de signalisation et au code de la route.

Ils expliquent également aux élèves les procédures de conduite sécuritaire et leur donnent des conseils sur ce qu’il faut faire dans des situations de conduite difficiles ou en cas d’urgence.