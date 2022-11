Combien gagne un enseignant au Royaume-Uni et comment puis-je le devenir ?

À part nos parents, les enseignants sont également des personnages clés dans l’éducation de notre enfance et ils ont joué un rôle de premier plan dans notre éducation.

Si vous voulez être un modèle pour les jeunes et leur enseigner une éducation qui assurera leur succès à l’avenir, voici tout ce que vous devez savoir pour devenir enseignant.

Il existe des programmes de financement pour l’enseignement de cours que vous n’aurez jamais à rembourser Crédit : Getty

Combien gagne un enseignant au Royaume-Uni ?

Le salaire des enseignants varie en fonction de l’endroit où ils sont basés, de leur performance chaque année et de leurs qualifications.

Un enseignant qualifié peut gagner un maximum de 38 810 £ dans toute l’Angleterre, à l’exclusion de Londres, avec un salaire d’entrée d’environ 28 000 £.

En moyenne, un enseignant à Londres gagnera au moins un maximum de 40 083 £, tandis que le niveau d’entrée commencerait probablement à partir de 29 344 £.

Si vous êtes basé à l’extérieur ou à l’intérieur de Londres, votre salaire sera encore plus élevé.

Dans l’extérieur de Londres, le maximum est de 43 193 £ tandis que le plus bas s’élèverait à 32 407 £ par an.

Pendant ce temps, à l’intérieur, vous pouvez gagner jusqu’à 44 756 £ et aussi peu que 34 502 £.

Les enseignants peuvent être placés dans la fourchette de rémunération supérieure, ce qui indique une grande performance et l’excellence.

Les échelles salariales sont les suivantes :

En Angleterre hors Londres – minimum 40 625 £ et maximum 43 685 £

Frange de Londres – minimum 41 858 £ et maximum 44 919 £

Outer London – minimum 44 687 £ et maximum 48 055 £

Inner London – minimum 49 320 £ et maximum 53 482 £

Au fil du temps, vous acquerrez plus d’expérience et vos capacités d’enseignement ne feront que s’améliorer.

C’est pourquoi vos meilleures normes sont reconnues en vous mettant sur un salaire de praticien de premier plan.

Non seulement vous enseignez aux étudiants, mais vous formez également ceux qui envisagent de devenir enseignant.

Cela peut voir que vous gagnez le salaire moyen comme suit :

En Angleterre hors Londres – minimum 44 523 £ et maximum 67 685 £

Frange de Londres – minimum 45 749 £ et maximum 68 913 £

Outer London – minimum 48 055 £ et maximum 71 220 £

Inner London – minimum 52 936 £ et maximum 76 104 £

Combien gagne un chef d’établissement au Royaume-Uni ?

Le directeur est la personne la plus expérimentée de l’école – la personne qui dirige l’école au jour le jour.

Ils sont responsables des enseignants, des élèves et de tout ce qui se passe à l’intérieur de l’école.

Voici combien vous pouvez gagner en étant chef d’établissement :

En Angleterre hors Londres – minimum 50 122 £ et maximum 123 057 £

Frange de Londres – minimum 51 347 £ et maximum 124 274 £

Outer London – minimum 53 637 £ et maximum 126 539 £

Inner London – minimum 58 501 £ et maximum 131 353 £

Comment devenir enseignant ?

Si être enseignant vous semble être un travail pour vous, voici les étapes que vous devez suivre pour commencer à éduquer les élèves.

A qui voulez-vous enseigner ?

Assistez à des conférences et à des événements destinés aux enseignants pour obtenir des informations auprès d’éducateurs expérimentés.

Une fois que vous avez toutes les informations dont vous avez besoin sur l’enseignement, vous pouvez décider d’enseigner :

Primaire – de cinq à 11 ans

Secondaire – 11 à 18 ans

Petite enfance – enfants jusqu’à cinq ans

Formation continue – collèges de sixième, etc.

quelles qualifications avez vous?

Si vous êtes titulaire d’un diplôme ou d’une qualification équivalente, vous pouvez vous lancer dans une formation postuniversitaire d’enseignant du primaire ou du secondaire.

Si vous n’avez pas encore commencé à étudier pour un diplôme, vous pouvez vous inscrire à une formation de premier cycle.

Vous aurez besoin d’un GCSE en anglais, mathématiques et sciences avec une note de 4 (C) ou plus.

Comment financer votre formation

Vous pouvez soit faire une demande de financement étudiant pour couvrir vos frais de scolarité et obtenir un prêt d’entretien pour vous aider à couvrir vos frais de subsistance.

Ou bien, vous pouvez également consulter certains programmes qui paieront votre formation d’enseignant et vous n’aurez jamais à rembourser l’argent.

Bénéficiez d’une formation adaptée

Si vous souhaitez enseigner au primaire ou au secondaire, vous aurez très probablement besoin du statut d’enseignant qualifié (QTS).

Si vous souhaitez enseigner à des étudiants handicapés, vous devrez également suivre un cours spécifique.

C’est pourquoi il est préférable d’obtenir des conseils sur le cours qui vous convient le mieux, afin de ne pas perdre de temps et d’argent en prenant le mauvais cours.

Commencez votre cours

Suivez le processus de candidature et croisez les doigts pour que vous soyez accepté dans le cours.

Une fois que vous avez commencé votre cours, travaillez dur, prenez des exemples auprès de vos éducateurs et vous vous verrez devenir un excellent professeur en un rien de temps.