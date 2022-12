Combien gagne un chirurgien au Royaume-Uni ?

Les CHIRURGIENS sont chargés de la tâche extrêmement importante d’effectuer des opérations et des procédures médicales sur les patients.

Devenir chirurgien peut prendre plusieurs années et vous aurez besoin d’un haut niveau d’engagement pour réussir – mais cela porte ses fruits.

Les chirurgiens sont des médecins hautement qualifiés Crédit : Alamy

Combien gagne un chirurgien ?

Selon le National Careers Service, le salaire moyen d’un chirurgien varie et dépendra de l’expérience du praticien.

Pour un chirurgien débutant, le salaire moyen est estimé à 24 214 £ par an.

Cependant, pour ceux qui ont de l’expérience, leur chèque de paie reflète le travail incroyablement important qu’ils font.

Un chirurgien expérimenté peut s’attendre à gagner environ 104 972 £ par an.

Que fait un chirurgien ?

Bien que chaque patient soit différent, un facteur demeure le même : la profession chirurgicale en est une de responsabilité et de leadership.

Les chirurgiens sont des praticiens médicaux hautement qualifiés qui utilisent leur expertise et leurs connaissances pour effectuer des opérations sur des patients.

Au cours d’une opération, il incombe au chirurgien de prendre des décisions importantes concernant la santé, la sécurité et le bien-être du patient.

En dehors de la table d’opération, les chirurgiens effectuent également des visites quotidiennes pour vérifier l’état des patients dont ils ont la charge, assurer la liaison avec le personnel infirmier et leurs collègues et former les médecins et les stagiaires de la fondation.

Les chirurgiens peuvent également se spécialiser dans le domaine médical.

Voici quelques-unes de ces spécialités :

Comment devenir chirurgien ?

Pour devenir chirurgien, vous devrez d’abord obtenir un certain nombre d’accréditations afin de devenir qualifié.

Vous devrez compléter :

Un diplôme en médecine de cinq ans reconnu par le Conseil médical général

Un programme de base de formation générale de deux ans

Deux ans de formation chirurgicale de base dans un hôpital

Jusqu’à six ans de formation spécialisée.

Si vous avez déjà un diplôme en sciences de première classe ou de deuxième classe supérieure, vous pouvez suivre une voie d’entrée en médecine de 4 ans – certaines institutions acceptent également les diplômés non scientifiques.

Pour postuler, vous aurez besoin des conditions d’entrée suivantes: