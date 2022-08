LES SALAIRES des avocats pénalistes au Royaume-Uni varient considérablement, mais ils ne sont pas aussi élevés qu’on pourrait le penser.

Les avocats ont été mêlés à une dispute avec le gouvernement au sujet des salaires et des conditions de travail pendant plus d’une décennie, alors combien sont-ils réellement payés ?

Combien gagne un avocat au Royaume-Uni ?

Comme de nombreux secteurs, ceux qui sont au sommet de l’échelle de carrière peuvent gagner des millions tandis que ceux qui débutent gagnent beaucoup moins.

Selon The Lawyer, les deux pour cent des meilleurs avocats peuvent gagner plus d’un million de livres sterling par an.

Des postes tels que l’avocat du Queen’s Counsel (QC) exigent un salaire élevé car ils sont considérés comme des leaders dans le domaine juridique.

En comparaison, les avocats juniors peuvent même ne pas atteindre 20 000 £ par an.

Les avocats débutants ne peuvent pas rester dans la profession en raison des coûts Crédit : Alamy

En 2020, 11,9% des avocats gagnaient moins de 30 000 £ et environ un quart d’entre eux gagnaient moins de 60 000 £.

L’avocat souligne qu’il s’agit du salaire avant déductions telles que le loyer des chambres, les honoraires des greffiers, les impôts et la TVA, les frais de voyage, les assurances et les programmes obligatoires de développement professionnel continu (DPC).

Cela signifie que de nombreux avocats débutants ne peuvent pas se permettre de continuer dans le barreau, à moins d’être soutenus par une autre source de revenus.

Comment devenir avocat ?

Cela peut prendre jusqu’à cinq ans pour devenir un avocat pleinement formé – dont trois ans pour obtenir un diplôme universitaire.

Mais vous n’êtes pas obligé d’étudier le droit, la plupart des universités proposent un cours de conversion d’un an.

Cela donne aux étudiants les bases de la connaissance juridique.

Ensuite, vous remplissez la barre – l’aspect professionnel de la formation.

Enfin, pour exercer en tant qu’avocat, il y a la formation de pupillage qui se fait généralement dans des cabinets sous la supervision d’avocats plus expérimentés.