L’agence IMMOBILIER est devenue une carrière populaire pour ceux qui ne veulent pas poursuivre leurs études et gagner un bon salaire.

Pendant les fermetures de Covid-19, c’était également une bonne option pour ceux qui ont perdu leur emploi car les gens chercheront toujours une maison pour vivre et il y a toujours de la place pour une progression de carrière sur le marché.

Vous pouvez entrer dans un emploi d’agent immobilier en tant que stagiaire et progresser Crédit : Getty

Combien gagne un agent immobilier au Royaume-Uni ?

Les agents immobiliers gagnent beaucoup d’argent grâce à la commission de leurs ventes, mais ils ont également un revenu fixe pour les aider lorsqu’ils n’ont pas encore commencé à vendre.

Au niveau d’entrée, vous aurez probablement un salaire garanti variant de 20 000 £ à 30 000 £ au cours des trois premiers mois, pour vous aider à démarrer votre carrière.

Dès que vous effectuez votre première vente, vous commencez à gagner de bonnes commissions, ce qui verra le revenu fixe diminuer entre 16 000 et 18 000 £.

Si vous êtes un excellent vendeur et que vous réussissez tôt dans votre carrière d’agent immobilier, vous gagnerez probablement entre 25 000 et 35 000 £ la première année.

La commission joue un grand rôle dans vos revenus.

Il existe différents systèmes de commission variant d’une entreprise à l’autre.

Vous gagnez un pourcentage de commission basé sur les revenus que l’entreprise a tirés de la vente.

Ainsi, si, par exemple, une propriété a été vendue pour 500 000 £ et que le bureau perçoit 1 % de la vente, l’entreprise a gagné 5 000 £.

Si vous gagnez 10 % de commission, vous gagnerez 500 £.

Chaque entreprise fonctionne différemment et a des tarifs différents.

Au Royaume-Uni, le salaire moyen d’un agent immobilier serait de 41 392 £ par an.

Au fur et à mesure que vous devenez plus expérimenté et que vous obtenez plus de ventes sur votre nom, vous pourriez vous voir gagner de 50 000 £ à 100 000 £ par an.

Que fait un agent immobilier ?

Un agent immobilier peut aider les gens de plusieurs façons et pas seulement pour trouver une nouvelle maison.

Ils peuvent vous aider à :

Déterminer une valeur marchande pour une propriété que vous souhaitez vendre

Commercialisez et annoncez la propriété que vous souhaitez vendre

Organisez des visites avec des acheteurs potentiels intéressés par votre propriété

Gérer les négociations en vue de la vente de la propriété

Assurez-vous que l’acheteur est sérieux et qu’il peut payer le montant dû

Émettre les documents nécessaires pour sceller l’accord

Comment devenir agent immobilier ?

Il existe différentes manières de devenir agent immobilier et vous n’avez pas toujours besoin d’un diplôme pour cela.

Cependant, si vous êtes titulaire d’un diplôme dans l’un de ces domaines, cela contribuera sûrement à dynamiser votre CV et vous aidera à mieux comprendre le domaine de l’agence immobilière :

Un diplôme en études commerciales

Un diplôme en génie civil et structure

Un diplôme en gestion de patrimoine

Diplôme en promotion ou gestion immobilière

Un diplôme d’arpentage

Diplôme d’études urbaines et foncières

Vous pouvez emprunter une autre voie et progresser pour devenir agent immobilier par le biais d’un apprentissage.

De nombreuses sociétés d’agences immobilières proposent des stages pour les agents immobiliers juniors.

Les conditions d’entrée incluraient normalement les GCSE, en particulier en anglais et en mathématiques.

Certains lieux de travail offrent également des emplois tels que les stagiaires négociateurs de vente.

Ou vous pouvez commencer à travailler en tant que secrétaire ou administrateur et progresser jusqu’à un agent immobilier de premier ordre.

Il existe également des cours disponibles pour ceux qui souhaitent entrer dans l’industrie.

Nous vous recommandons de consulter certains des cours disponibles avec Propertymark.