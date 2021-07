MEGHAN McCain s’est fait un nom en tant qu’animatrice de The View.

La fille de l’ancien sénateur John McCain, Meghan, 36 ans, a été avec La vue depuis 2017.

4 Meghan McCain est co-animatrice de The View Crédit : AP

Combien gagne Meghan McCain sur The View ?

Avec un valeur nette de 10 millions de dollars, McCain a un salaire annuel estimé à 1 million de dollars en travaillant sur le talk-show de jour.

McCain est un chroniqueur, auteur et animateur de télévision conservateur américain.

Dans l’émission, elle était connue pour être un modèle puissant qui avait une voix forte sur les problèmes sociaux et les femmes.

4 McCain est avec The View depuis 2017 Crédit : ABC

Meghan McCain quitte-t-elle The View ?

Après quatre saisons avec The View, McCain a annoncé son démission après la fin de la saison en juillet 2021.

Le 1er juillet 2021, McCain a annoncé son départ en direct.

« Ce n’était pas une décision facile. Cela a demandé beaucoup de réflexion, de conseil et de prière », a-t-elle déclaré.

McCain a cité que l’une de ses raisons de partir était de retourner à Washington DC passer plus de temps avec son mari, Ben Domenech, et sa fille Liberty.

4 Les co-animateurs de Meghan McCain étaient « à bout de souffle » Crédit : Getty

Les co-animateurs de The View voulaient-ils travailler avec Meghan McCain ?

Selon PageSix, les co-hôtes de The View, Whoppi Goldberg, Ana Navarro, et Joy Béhar, ont été « à bout de nerfs » quand il s’agissait de travailler avec McCain.

« Tout le monde était à bout de nerfs – même Whoopi, et elle est la plus froide de toutes. Whoopi ne plaidera jamais pour que quiconque se fasse virer. Elle n’est pas à ce sujet, mais elle a été très claire sur le fait qu’elle ne voulait plus travailler avec Meghan », a déclaré une source au média.

« Whoopi était clair qu’elle ne voulait pas non plus travailler avec elle. Il y a eu tellement de problèmes bien documentés, et [Meghan] n’a pas fait bonne impression sur la nouvelle direction. »

En mai 2021, McCain est entré dans un soufflage à l’air avec le co-animateur Behar à propos Michael Bloomberg et ancien président Donald Trump.

« Je pense que l’idée que [Bloomberg] va traverser cela… Vous devez gagner le Midwest, les mineurs de charbon et les gens qui ne sont pas attrayants pour la coalition démocratique et Trump a verrouillé et chargé », a déclaré McCain. « Et je suis désolé, un gars qui veut vous enlever votre Slurpee va avoir un vrai problème dans les villes minières ! » McCain a déclaré dans l’émission.

Behar a répondu en disant : « Et vous savez quoi ? Un gars qui veut vous priver de vos soins de santé est encore plus mal en point !

D’autres sources ont déclaré à Page Six que le combat à l’antenne a causé un Réunion d’urgence avec le réseau et le nouveau président d’ABC, Kim Godwin, où les co-animateurs ont déclaré « nous ne voulons plus travailler avec elle ».

4 Meghan McCain est la fille de l’ancien sénateur John McCain Crédit : Getty

Qu’est-ce que la vue ?

The View est un talk-show de jour, animé par des femmes, où elles discutent de leurs opinions sur l’actualité du jour.

Lancé en 1997 par Barbara Walters, l’émission propose également des conseils sur une variété de sujets, notamment la beauté, la mode, les régimes et les relations.

L’émission peut être regardée gratuitement sur ABC et diffusée sur Hulu et FuboTV.

L’émission est diffusée en direct à 11 h HNE.