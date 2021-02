Ce n’est pas un secret que les stars de Basketball Wives, qui étaient toutes mariées ou sorties avec des joueurs de la NBA, sont habituées à une vie de luxe.

À l’approche de la neuvième saison, les fans sont curieux de savoir ce que le casting retire de la série.

Combien gagnent les Basketball Wives par épisode?

Une collection de points de vente a spéculé sur le salaire des stars de Basketball Wives par épisode de l’émission.

Il a été rapporté dans les premiers jours que les dames avaient remporté 7 500 $ par épisode.

Après qu’Evelyn ait été dépeinte négativement dans la finale de la saison deux, elle a menacé de quitter la série, puis a demandé 20000 $ par épisode pour rester.

Elle a également réussi à décrocher un spin-off avec son ex-mari Ocho Johnson qui n’a jamais été diffusé.

En conséquence, Evelyn aurait gagné 150 000 $ pour ses engagements de la saison 3 de Basketball Wives.

Le Tchad a ensuite été arrêté pour coups et blessures domestiques cela en 2012 après avoir été accusé d’avoir frappé Evelyn dans une dispute.

Les rapports ont estimé que le producteur et la star Shaunie O’Neal gagneraient environ 20000 $ par épisode,

Pourquoi les fans pensent-ils qu’Evelyn Lozada a intimidé OG?

OG est impliqué dans une tension continue avec Evelyn Lozada depuis eason 8 de Basketball Wives, et par conséquent, les fans ont accusé Evelyn d’intimidation.

OG est un ami proche de l’un des prétendus «nemeses» d’Evelyn, CeCe Guiterrez. Evelyn et CeCe se disputent régulièrement.

Dans l’émission, Evelyn a qualifié OG «d’agressif» à plusieurs reprises, ce qu’OG et les téléspectateurs ont souligné comme un terme utilisé de manière micro-agressive pour décrire les femmes noires à la peau plus foncée.

Les téléspectateurs ont également été scandalisés après qu’Evelyn ait fait des commentaires sur l’apparition d’OG sur les réseaux sociaux, la qualifiant prétendument de « moche » et utilisant un emoji de singe pour la décrire sur Instagram.

« ET LÀ C’EST… MONTRER VOS VRAIES COULEURS, VOUS RACISTEZ BiGOT .. VOUS AVEZ APPELÉ CECE » LiNG LiNG « JACKiE UN » COCKROACH « ET MAINTENANT MOI UN » SINGE « PEUT QUE DIEU PREND SOIN DE VOUS BIEN..EVELYN LOZADA .. » OG a répondu à l’utilisation par Evelyn d’un emoji de singe.

Le producteur exécutif Shaunie O’Neal a été invité à répondre aux allégations d’intimidation et de colorisme dans le dernier épisode de Basketball Wives saison 8.

Evelyn ne s’est pas excusée ouvertement pour ses commentaires et les fans ont lancé une pétition pour la faire licencier de la série, selon Cheatsheet.

Qui sont les nouveaux visages sur Basketball Wives?

Feby Torres, Liza Morales, Nia et Noria Dorsey sont toutes nouvelles femmes rejoignant le casting de la saison neuf.

Feby est un influenceur qui a déjà fréquenté Lance Stephenson, tandis que Liza Morales est célèbre pour être la maman de l’ancien joueur de la NBA Lamar Odom.

Les sœurs et entrepreneurs Nia et Noria Dorsey apporteront leur énergie de Memphis et leurs personnalités épicées au groupe dans la nouvelle saison.

Vous pouvez écouter le premier épisode de Basketball Wives Saison 9 le mardi 9 février sur VH1.