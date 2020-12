Si vous pensez qu’un ou deux petits verres n’affecteront pas vos compétences de conduite, lisez la suite. Une nouvelle recherche menée par la NASA a averti que la coordination œil-main dans la conduite et d’autres activités est compromise après avoir consommé l’équivalent de moins de la moitié de la bière, pour une personne pesant environ 75 kg.

Les résultats fournissent de nouvelles informations sur l’impact potentiel d’une consommation d’alcool même minimale sur les activités humaines à haut risque qui reposent sur un contrôle visuel et visuomoteur précis, comme la conduite, le pilotage ou le travail de machinerie lourde.

Dans les études précédentes, les mouvements oculaires et la vision n’étaient affectés qu’à des concentrations d’alcool dans le sang (alcoolémie) approchant la limite légale de conduite.

L’étude de l’équipe de recherche basée au Ames Research Center de la NASA en Californie a révélé pour la première fois que la coordination œil-main est considérablement plus sensible à l’alcool, certaines mesures de coordination étant altérées de plus de 20% à des niveaux d’alcoolémie aussi bas que 0,015 pour cent. cent.

«Nos résultats fournissent une mise en garde sur le fait que l’expérience subjective de l’ivresse n’est souvent pas alignée sur une altération objective de la coordination sensori-motrice. En d’autres termes, la plupart des gens se sentent intacts après un verre, mais ils le sont dans une large mesure», a déclaré Terence Tyson , premier auteur de l’étude dans un article publié dans The Journal of Physiology.

La conduite peut être affectée par la consommation d’une petite quantité d’alcool, même si le conducteur peut se sentir bien et être bien dans la limite légale, a ajouté Tyson.

Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont mesuré les mouvements oculaires, les réponses des pupilles et le taux d’alcoolémie des volontaires plusieurs fois par jour pendant qu’ils effectuaient une tâche spécialement conçue, avant et après avoir bu de l’alcool.

Au hasard, les volontaires se sont vu attribuer une boisson mélangée contenant une certaine quantité d’alcool atteignant le pic d’alcoolémie maximal (0,06%) ou inférieur (0,02%), de sorte qu’ils ne savaient pas exactement combien ils buvaient pour une dose donnée. journée.

Les chercheurs ont ensuite calculé 21 mesures oculaires différentes dont il a été démontré qu’elles évaluaient le traitement neuronal dans des zones cérébrales spécifiques qui contribuent à différentes composantes du mouvement oculaire et des réponses pupillaires.

Les participants à l’étude étaient des hommes et des femmes, pour la plupart dans la vingtaine, qui boivent en moyenne 1 à 2 verres par semaine.

Les chercheurs se sont assurés que les participants avaient une nuit complète de sommeil la nuit précédente et ont demandé qu’ils s’abstiennent de consommer à la fois de l’alcool et de la caféine pendant plusieurs nuits consécutives avant le test.

Outre cette découverte spécifique à la déficience induite par l’alcool, cette étude a en outre démontré comment une collection spécialement conçue de mesures oculaires non invasives peut être utilisée pour mesurer de légers déficits de traitement dans le cerveau.

Dans de futures études, les chercheurs prévoient d’examiner comment leurs mesures oculaires sont affectées par d’autres types de conditions neurologiques, telles que celles causées par des maladies dégénératives ou des expositions toxiques.

La NASA s’intéresse au développement de méthodes sensibles mais non invasives pour détecter les déficiences légères.