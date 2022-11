Combien est payé le casting de I’m A Celebrity ?

Les stars les mieux payées de I’M A Celebrity cette année empocheront jusqu’à 500 000 £ pour leur séjour en Australie.

Alors que d’autres recevront une somme beaucoup plus petite – voici combien le casting de I’m A Celeb 2022 est payé.

TVI

I’m A Celebrity Get Me Out Of Here est de retour en Australie après deux ans[/caption]

Combien sont payés les acteurs de I’m A Celebrity 2022?

On peut s’attendre à ce que les célébrités gagnent entre 30 000 £ et 600 000 £ pour leur temps sur I’m A Celeb, selon leur notoriété et leur notoriété.

Les célébrités sont payées un montant forfaitaire pour leur apparition dans l’émission et ne reçoivent pas plus pour éviter l’élimination plus longtemps – même si elles gagnent le tout.

La programmation pour 2022 est la plus riche à ce jour avec une fortune combinée de plus de 76 millions de livres sterling.

Ici, nous regardons combien chaque célébrité est payée…

Garçon Georges

AFP

Le chanteur anglais Boy George est le camarade de camp le mieux payé de tous les temps[/caption]

Boy George sera le camarade de camp le mieux payé à apparaître dans la jungle I’m A Celebrity.

La star de la musique populaire aurait obtenu des frais de comparution de 500 000 £.

Boy George est devenu célèbre dans les années 80 avec le groupe Culture Club comme chanteur principal.

En raison de son succès continu, il vaut maintenant 43,8 millions de livres sterling.

Mike Tindal

Pennsylvanie

Mike Tindall est le tout premier royal de I’m a Celeb[/caption]

Mike Tindall est le tout premier concurrent de la famille royale de l’émission ITV et la rumeur dit qu’il a été payé jusqu’à 150 000 £ pour son apparition.

L’ancien joueur de rugby anglais, marié à la petite-fille de feu la reine, Zara Tindall, a été vu à l’aéroport de Brisbane aux premières heures du 28 octobre.

Avant d’entrer en quarantaine avant la série, il a dit au Sun à l’aéroport qu’il aurait du mal à être séparé de Zara et de leurs trois enfants sans communication.

Mais déjà concentré sur les tâches délicates de l’émission pour gagner de la nourriture, il a déclaré: “Je veux gagner des étoiles parce que je veux manger.”

Tindall aurait 15,7 millions de livres sterling, grâce à des partenariats de marque, des accords sportifs et son podcast The Good, The Bad & The Rugby.





Chris Moyle

Éclaboussure

Chris Moyles fait partie des trois célébrités les plus payées qui entrent dans la jungle[/caption]

Chris Moyles a obtenu un salaire de 250 000 £ pour son apparition dans l’émission.

Ant et Dec, les hôtes de I’m A Celeb, souhaitent embarquer le DJ depuis plus d’une décennie, il n’est donc pas surprenant que les patrons aient tout mis en œuvre.

Chris a admis qu’il aurait du mal dans la série à cause de sa peur paralysante des hauteurs.

«Je ne serais pas bon sur Je suis une célébrité parce que nous avons eu la nièce de Tiff la semaine dernière et nous l’avons emmenée à Go Ape, vous connaissez le lieu d’aventure dans les arbres?

“Je me suis fait un pap et j’ai réalisé que j’avais plus peur des hauteurs que je ne le pensais vraiment, et je savais que j’avais peur des hauteurs.”

Le DJ, qui anime désormais une émission sur Radio X, a une valeur nette estimée à 8 millions de livres sterling.

Jill Scott

Richard Pelham / Le Soleil

La star de la lionne Jill Scott est prête à échanger le football contre des tripes de poisson.

Un initié de la télévision a déclaré: “Jill est devenue une star instantanée après ce moment mémorable, la plupart des Britanniques pardonnant l’explosion mineure.”

“Il a toujours été dit qu’ITV voulait un membre de l’équipe dans la jungle et Jill est un choix naturel.”

Bien qu’on ne sache pas combien elle a été payée pour I’m a Celeb, le milieu de terrain a une valeur nette estimée à 4 millions de livres sterling.

Olivia Atwood

Éclaboussure

Olivia Attwood est la toute première star de Love Island à entrer dans la série[/caption]

Olivia Attwood, qui a joué dans la série de rencontres de télé-réalité ITV2 Love Island en 2017, entrera dans l’histoire en tant que première insulaire à apparaître dans l’émission basée sur la jungle.

Un initié de la télévision a déclaré: «C’est un signe que le favori des rencontres est maintenant si grand et produit des personnages avec des profils si élevés qu’ils ne peuvent plus être rejetés.

“Olivia est déjà considérée comme une étoile montante sur ITV et cela servira probablement de rampe de lancement pour potentiellement présenter des émissions plus grand public avec le diffuseur.”

Le joueur de 31 ans était l’une des plus grandes stars à émerger de Love Island, après s’être associé à Chris Hughes, 29 ans, en 2017, et a ensuite joué dans Towie d’ITVBe.

La beauté blonde a une valeur nette estimée à 1,2 million de livres sterling.

Sue Cleaver

Éclaboussure

Sue Cleaver aurait reçu une grosse somme pour apparaître dans l’émission[/caption]

L’actrice de Corrie, Sue Cleaver, a accepté de participer après que les patrons d’ITV lui aient offert un salaire exceptionnel.

Une source a déclaré: “Sue est une légende de la rue très appréciée et les patrons sont ravis de l’avoir dans le line-up cette année.

“Elle sera un ajout brillant et a hâte de vraiment sortir de sa zone de confort et de se mettre au défi dans la jungle.”

Sue est devenue célèbre dans les Dinner Ladies de Victoria Wood dans les années 90.

L’actrice a une valeur nette estimée à 1 million de livres sterling.

Scarlette Douglas

Getty

Scarlette Douglas est sur le point de devenir un nom familier[/caption]

Scarlette Douglas, gourou de l’immobilier et présentatrice, est prête à s’attaquer à un type d’hébergement très différent.

Un initié de la télévision a déclaré: “Scarlette a ce qu’il faut pour devenir un grand nom comme Stacey Solomon et Joel Dommett après son passage dans la jungle.

“Elle s’est avérée être un succès auprès des téléspectateurs suite au succès de ses émissions immobilières et il ne fait aucun doute qu’elle sera inondée d’offres pour plus de concerts à la télé.”

La femme de 35 ans a quitté son emploi d’hébergeur A Place in the Sun en août 2022 après sept ans pour se concentrer sur une nouvelle série immobilière pour Channel 4, Worst House on the Street.

Le présentateur a une valeur nette estimée à 1 million de livres sterling.

Owen Warner

Getty

Owen Warner est actuellement favori pour gagner I’m A Celeb[/caption]

L’acteur de Hollyoaks, Owen Warner, a été l’une des premières stars à s’inscrire à la série.

Owen, qui a joué Romeo Nightingale dans le feuilleton Channel 4 depuis 2018, est le favori actuel pour être couronné roi de la jungle dans la nouvelle série de I’m A Celebrity.

Une source à la télé a déclaré: “Owen est tellement excité d’être dans le mix. Il n’a jamais rien fait de tel, et cela catapulterait son profil à un nouveau niveau.

“Ses abdominaux sont au point donc il n’hésitera pas à montrer son corps.”

L’acteur a une valeur nette estimée à 500 000 £.

Charlène Blanc

Getty

Charlene White apportera sa grande personnalité dans la jungle[/caption]

La star de Loose Women, Charlene, qui est une présentatrice de l’émission de jour depuis 2021, est prête à gronder dans la jungle.

Une source d’ITV a déclaré: “Charlene est une excellente recrue pour la série.

«Elle a des opinions bien arrêtées, mais elle est vraiment sympathique et sera d’un bon rapport qualité-prix autour du feu de camp australien.

«Ils espèrent que sa formation en journalisme signifie qu’elle tirera des conversations éclairantes de ses camarades de camp, ce qui ne devrait pas être difficile étant donné certaines des personnes à côté desquelles elle dormira dans une couchette.

“Seann et Boy George, par exemple, ont tous deux un arrière-plan très coloré, les téléspectateurs doivent donc s’attendre à une bonne grillade de la part de Charlene.”

Le journaliste a une valeur nette estimée à 500 000 £.

Sean Walsh

Getty

Seann Walsh était une signature surprise[/caption]

Seann Walsh a été une signature choc pour la série de cette année.

Le comédien a suscité la controverse en 2018 lorsqu’il a participé à Strictly Come Dancing et a embrassé sa partenaire de danse mariée Katya Jones, tout en étant lui-même dans une relation à long terme.

Une source a déclaré: “Seann est une signature incroyable pour I’m A Celebrity et c’est un vrai coup pour ITV.

“Son câlin avec Katya est le plus gros scandale à avoir jamais frappé Strictly. Les gens en parlent encore. »

Le rat Strictly love a une valeur nette estimée à 350 000 £

Babatunde Aleshe

UKTV

Connu pour apparaître sur Celebrity Gogglebox aux côtés du comédien et ami Mo Gilligan, Babatunde est prêt pour la jungle.

Un initié a déclaré au Sun: “Les patrons sont vraiment ravis d’avoir Babatunde dans le mélange. Il est devenu un favori des téléspectateurs de Celebrity Gogglebox et les producteurs pensent qu’il sera un excellent compagnon de camp.

“Il fait du stand-up depuis des années, mais ce sont ses plaisanteries et ses doublures constantes avec son meilleur pote Mo sur Celebrity Gogglebox qui ont vraiment impressionné l’équipe de casting. C’est une belle opportunité pour lui de partir dans la jungle.

La valeur nette de l’humoriste est actuellement inconnue.

Mais selon un rapport, un initié de la télévision a déclaré que les célébrités de Gogglebox gagnaient 2 000 £ par épisode, ainsi que les dépenses payées pour toute leur nourriture et leurs boissons.

Quand est-ce que je suis une célébrité à la télévision ?

Je suis une célébrité 2022 commence le dimanche 6 novembre à 21h sur ITV.

L’émission continuera ensuite à être diffusée tous les soirs à 21 heures sur ITV.

Vous pouvez rattraper les épisodes passés sur le hub ITV.