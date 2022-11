Combien est payé Boris Johnson ? L’ancien Premier ministre reçoit 32 000 £ de l’heure pour un discours aux États-Unis

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Boris Johnson a été payé plus de 276 000 £ pour prononcer un discours aux États-Unis un mois après avoir quitté Downing Street, selon les archives.

L’ancien premier ministre a pris la parole lors d’une conférence du Council of Insurance Agents and Brokers à Colorado Springs en octobre, prononçant un discours de 30 minutes et une «conversation au coin du feu» de 45 minutes.

Les rapports de l’époque suggéraient qu’il avait reçu environ 150 000 $ (126 743 £), mais sa déclaration officielle révèle qu’il a été payé 276 130 £.

Une mise à jour du registre des intérêts des députés, publiée jeudi, a indiqué que l’argent couvrait huit heures et demie de travail, ce qui porte ses honoraires à près de 32 500 £ de l’heure.

Le magnat des médias Rupert Murdoch a également payé à M. Johnson 11 559 £ pour se rendre à une autre réunion d’affaires dans l’ouest des États-Unis.

Le registre des intérêts ne révèle pas qui l’ancien Premier ministre a rencontré, mais M. Murdoch aurait acheté un grand ranch dans le Montana en décembre 2021.

Des entrées séparées montrent que l’homme d’affaires d’origine australienne a également fourni à Johnson “l’hébergement et l’hospitalité” après son apparition.

Les frais de parole de M. Johnson étaient considérablement plus élevés que ceux de son prédécesseur Theresa May, qui a déclaré les revenus de deux allocutions dans la mise à jour de jeudi.

Mme May a reçu 8 000 £ de World 50, une «communauté privée pour les cadres supérieurs» basée aux États-Unis, pour une apparition à un événement de prise de parole virtuelle qui lui a pris une heure.

Elle a également reçu 97 000 £ pour avoir pris la parole lors d’un événement organisé par la société de capital-investissement Apax Partners.

Selon son registre d’intérêts, les revenus des allocutions de Mme May sont utilisés pour payer son personnel, maintenir sa «participation continue à la vie publique» et soutenir son travail caritatif. L’ancienne première ministre touche un salaire annuel de son bureau privé de 85 000 £.

L’ancien secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré un paiement de 10 000 £ pour sa participation à une conférence sur les technologies financières où il a discuté de la manière dont le gouvernement devrait soutenir les crypto-monnaies.